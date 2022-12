Automobile : Après plus de 5 ans, Volvo fait son grand retour en Tunisie

Universal Motors, nouvel importateur et concessionnaire officiel de la marque Volvo en Tunisie, a célébré comme il se doit, mardi 6 décembre 2022, le retour de la marque suédoise de luxe en Tunisie autour d’un cocktail dînatoire, et ce en présence entre autres l’ambassadeur de Suède à Tunis, Anna Block-Mazoyer, mais aussi de nombreux invités dont des concessionnaires.

D’ailleurs, la diplomate suédoise n’a pas manqué de se féliciter de ce retour de cette marque mythique pour les Suédois, qu’elle a même comparée à l’huile d’olive pour les Tunisiens, pour signifier combien Volvo compte dans la vie de Suédois. “L’ambassade (de Suède à Tunis) possède bien évidemment sa voiture Volvo. Et moi-moi j’ai ma propre voiture Volvo…”, a-t-elle plaisanté.

Nouvel importateur, nouveau showroom, nouvelle équipe & nouveaux modèles

Ainsi, après un peu plus de cinq ans d’absence, Volvo fait son retour -en grand il faut le dire- en Tunisie grâce à son nouvel importateur Universal Motors qui a réussi à convaincre la marque Suédoise de son sérieux et de sa vision à travers un plan d’investissement conséquent, incluant un nouveau siège 3S (showroom, pièce de rechange et service) situé à la Charguia 1 et répondant aux standards et aux exigences très stricts de la marque.

En effet, le nouveau siège de la marque est bâti sur un terrain d’une superficie totale de 5 000 m² avec un showroom de 1 060 m² et un atelier de 500 m².

Une nouvelle équipe formée et certifiée a été entrainée et préparée pour répondre aux besoins des clients de la marque de la meilleure des manières.

Cette nouvelle infrastructure et ce nouveau personnel permettront à Universal Motors d’appliquer la dernière Enorme de Volvo à l’international dénommée VPS « Volvo Personal Service », un concept orienté client.

L’ouverture du showroom est prévue pour le 19 décembre 2022.

Volvo devient la première marque en Tunisie à être exclusivement Hybride !

Volvo se distingue en Tunisie en étant la première et la seule marque automobile à proposer toute sa gamme en hybride. La micro-hybridation est déployée sur toute la gamme, tandis que l’hybride rechargeable est proposé sur tous les SUV.

La gamme Volvo se compose de 5 modèles (2 berlines et 3 SUV).

Volvo une longue tradition d’innovation :

À chaque génération, Volvo se positionne en pionnier, en étant à l’origine de certaines des inventions et innovations les plus importantes de l’histoire de la sécurité automobile, renforçant ainsi en permanence la sécurité de ses clients.

Voici une liste des innovations de Volvo qui ont marqué l’histoire de l’automobile :

1959 – Ceinture de sécurité à trois points d’ancrage

1972 – Siège enfant dos à la route

1990 – Premier coussin rehausseur intégré du monde

1991 – Protection contre les chocs latéraux

1998 – Rideau gonflable

2002 – Système de protection en cas de retournement (ROPS)

2003 – Système de surveillance anti-angle mort (BLIS)

2008 – City Safety

2010 – Détection des piétons avec freinage automatique à pleine puissance.

site web : www.volvocars.com