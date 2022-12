A l’occasion de la sortie de son premier roman “La nièce du taxidermiste” (Editions Calmann Levy), l’autrice tuniso-suisse, Khadija Delaval sera présente vendredi 2 décembre 2022 à 16h00 à la librairie Al Kitab de La Marsa, pour une rencontre-dédicace publique organisée par l’Ambassade de Suisse en Tunisie.

Son premier roman, informe un communiqué de presse de l’ambassade suisse, a été très favorablement accueilli par les critiques littéraires. Il s’agit d’un premier roman puissant sur la périlleuse accession d’une jeune fille au monde des adultes, un roman initiatique, qui offre une puissante et tendre évocation de ce qui attend les femmes dans la grande aventure de leur corps et de leur identité”.

Genevoise d’adoption, Khadija Delaval est née en 1973. Son enfance et son parcours professionnel l’ont conduite à vivre ou travailler dans de nombreux pays. Diplômée en ethnologie et en finances, elle exerce différents métiers, notamment dans le domaine de l’édition, du cinéma et de la musique.

“La nièce du taxidermiste” a été finaliste du prix littéraire Georges-Nicole, attribué au manuscrit d’un écrivain de langue française, suisse ou résidant en Suisse encore à découvrir.