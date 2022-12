Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a présenté, durant la COP27, son premier rapport de haut niveau sur les engagements des entités non étatiques en matière d’émissions net zéro.

Ce rapport dénonce l’éco-blanchiment, qui consiste à induire le public en erreur en lui faisant croire qu’une entreprise ou une entité fait plus pour protéger l’environnement qu’elle ne le fait en réalité, et de faibles engagements net zéro.

Il fournit une feuille de route pour garantir l’intégrité des engagements net zéro par l’industrie, les institutions financières, les villes et les régions et pour soutenir une transition mondiale et équitable vers un avenir durable.