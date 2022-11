Le député français au Parlement européen, Emanuel Maurel, a rappelé le soutien continu de l’Union européenne à la Tunisie, une “partenaire privilégié”, surtout qu’elle dispose d’un potentiel important et de différentes opportunités, dans des secteurs prometteurs, à l’instar des énergies renouvelables, les technologies, les industries pharmaceutiques et agroalimentaires.

Le député européen a discuté, lundi 28 novembre, avec le président de l’UTICA, Samir Majoul, lors d’une rencontre tenue à l’UTICA, lundi 28 novembre 2022, de la situation économique et sociale en Tunisie, mettant en exergue les moyens d’impulser la coopération bilatérale et les échanges commerciaux entre les deux parties.

Maurel est le président de la Commission des relations avec les pays du Maghreb arabe, y compris la Commission mixte entre l’Union européenne et la Tunisie.

Pour sa part, Samir Majoul a pour sa part, appelé le parlement européen à soutenir la Tunisie au niveau économique et à améliorer les échanges libres et à faciliter l’accès au marché européen surtout dans les domaines de l’huile d’olive et du textile et de l’habillement, mais aussi au niveau de la mobilité et du trafic commercial dans l’espace européen, d’après la même source.

Le patron de l’UTICA a souligné les changements qu’a connus l’économie tunisienne surtout après la pandémie du Coronavirus et la guerre en Ukraine.