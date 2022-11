On en avait rêvé avec l’équipe du Cameroun de Roger Milla, du Sénégal ou encore du Ghana, les trois pays africains ayant atteint la phase des quarts de finale dans une coupe du monde.

On espérait voir une équipe africaine bousculer les pronostics et remporter une coupe du monde. Après la série des premiers matchs l’espoir reste permis et les choses devraient être beaucoup plus clair après la deuxième série de matchs.

Pour le sélectionneur de l’équipe du Sénégal Aliou Cissé, une équipe africaine peut remporter la coupe du monde, “on va vers une Coupe du monde compliquée où il y aura beaucoup de surprises”.

Le Cameroun compte, avant l’actuelle édition au Qatar, 7 participations suivi par le Nigéria et ses 6 précédentes participations, viennent ensuite la Tunisie et le Maroc avec 5 participations et l’Algérie 4 participations.