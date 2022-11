Les déclarations des sélectionneurs et des joueurs tunisiens à l’issue du match nul concédé par la sélection nationale de football avec son homologue danoise (0-0).

Jalel Kadri (sélectionneur-Tunisie): “Le résultat nul est satisfaisante devant un adversaire du calibre du Danemark, bien que nous espérions décrocher une victoire pour notre entrée en lice dans la compétition. Les joueurs ont assuré ce soir et livré une bonne prestation, mais ils ont manqué d’efficacité devant les cages adverses vu le nombre d’occasions qu’ils s’étaient procurées. Il faut, également, saluer le soutien des supporters tunisiens qui ont joué leur rôle cet après-midi pour booster le moral des aigles. L’arbitrage a été un autre point positif du match, mais j’ai été étonné de voir l’équipe VAR comptabiliser 8 minutes d’arrêts de jeu alors que l’arbitre avait signalé 5 minutes seulement”.

Kasper Hjulmand (Sélectionneur-Danemark): “Le nul concédé face à la Tunisie est pour nous aussi un résultat satisfaisant. J’ai essayé d’opérer quelques rectifications en cours de match, mais l’équipe de Tunisie était difficile à négocier et a su éviter la défaite. J’ai une entière confiance en la capacité de mes joueurs à rebondir et à se montrer sous un meilleur visage lors des prochains match et nous allons travailler pour rectifier les lacunes constatées lors du match de ce mardi. Nous n’avons à aucun moment sous-estimer la sélection tunisienne, mais cette dernière a profité d’un important soutient du public. Lors des deux prochains match, notre rendement sera différent et nous œuvrerons à gagner avec la manière pour faire honneur au football danois”.

Youssef Msakni (Joueur-Tunisie): “Le nul contre le Danemark demeure un assez bon résultat dans une compétition de cette envergure. Nous espérions entamer la compétition par une victoire pour accroitre nos chances d’aller le plus loin possible”.

Ferjani Sassi (Joueur-Tunisie): “Nous avons livré une très belle prestation et le point nul acquis face au Danemark nous permettra d’envisager la suite avec plus de sérénité et nous focaliser sur notre objectif de dépasser le premier tour. Je tiens à remercier particulièrement le public présent au stade pour son soutien”.

Hannibal Majbri (Joueur-Tunisie): “Aujourd’hui nous avons développé un assez bon jeu et nous étions bons dans tous les compartiments, seuls les buts ont manqué au match. Nous sommes capables de livrer un jeu encore meilleur et à surprendre nos adversaires lors des deux prochains matchs”.