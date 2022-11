Avec un public de supporters tunisiens qui ont occupé les gradins du stade du premier match du groupe D face à l’équipe du Danemark. Un match intense et un résultat bon pour la suite du parcours de l’équipe national dans cette première coupe dans un pays arabe.

Ce mondial Qatar 2022 promet des surprises pour certaines équipes données favorite pour remporter cette coupe du monde de football. Avec la victoire aujourd’hui de l’Arabie Saoudite 2 à 1 face à l’Argentine, ensuite l’équipe du Danemark qui bute sur une équipe tunisienne des grands jours (0-0).

La suite de la compétition s’annonce pétillante où les ordres risquent d’être bousculés.

It ends all square at the Education City Stadium 🤝@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2022