Le programme d’adaptation de Charm el-Cheikh figure parmi les résultats probants de la COP27, selon UN climate change.

Collaboration phare entre la présidence de la COP27, les champions de haut niveau de l’ONU sur les changements climatique et le partenariat de Marrakech, le programme d’adaptation est le premier plan mondial complet visant à rallier les Etats et les acteurs non étatiques derrière un ensemble commun de 30 résultats d’adaptation requis d’ici 2030 dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture, de l’eau et de la nature, des océans et des systèmes côtiers, des établissements humains et des infrastructures, ainsi qu’à travers les principaux catalyseurs de planification et de financement afin d’améliorer la résilience de 4 milliards de personnes vivant dans les communautés les plus vulnérables au climat d’ici 2030.