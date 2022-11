Des hauts responsables de plusieurs gouvernements, du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ont lancé, mardi 15 novembre 2022 lors de la COP27, un nouveau programme de travail quinquennal pour promouvoir les solutions technologiques climatiques dans les pays en voie de développement.

” Le temps presse pour atteindre les objectifs clés de l’Accord de Paris. La mise à l’échelle rapide et le transfert efficace des technologies climatiques sont impératifs pour limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 degré Celsius et pour renforcer la résilience au changement climatique. Un mécanisme technologique revigoré est nécessaire pour débloquer les technologies climatiques appropriées partout dans le monde, et c’est ce que ce nouveau programme de travail est conçu pour réaliser “, a déclaré Simon Stiell, secrétaire exécutif de la CCNUCC.

Il est à noter que les Etats-Unis ont annoncé une contribution de 3 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre du programme de travail conjoint.