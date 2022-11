Selon un briefing organisé en ligne, vendredi 11 novembre 2022, par la Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies (UNECA) et le réseau Afrique 21, l’Afrique qui négocie en bloc durant les pourparlers actuels à Charm El Cheikh sur le changement climatique ” COP27 “, pousse, entre autres, vers la création d’une facilité de financement des pertes et dommages en plus du financement de l’atténuation et de l’adaptation.

Les mécanismes de financement devraient soutenir la mise en œuvre intégrale des plans d’actions nationaux et des contributions déterminées à l’échelle nationale (CDN) en Afrique, y compris les engagements financiers et les promesses de financement multilatéral des pays développés.

Bien qu’elle ne représente qu’environ 4% des émissions mondiales, l’Afrique est la plus vulnérable et la moins capable de se protéger des effets néfastes du changement climatique.