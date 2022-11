L’appréciation des chefs d’entreprise de la situation générale du secteur industriel au cours du 3e trimestre 2022 s’est légèrement dégradée par rapport au 2e trimestre, selon l’”Enquête sur la situation et les perspectives des entreprises industrielles pour le 3ème trimestre 2022″, publiée le 31 octobre 2022 par l’INS.

Réalisée du 15 août au 10 octobre 2022 auprès d’un échantillon de 989 chefs d’entreprise, l’enquête révèle un léger recul du solde d’opinion sur la situation générale au cours du 3e trimestre 2022, à 8% contre 13% durant le 2e trimestre, avec une stabilité attendue au cours du 4e trimestre.

Le solde d’opinion est défini comme “la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative”.

Bon point pour ces secteurs…

L’INS fait également état d’une hausse du solde des opinions sur le niveau de la production industrielle au cours du 3e trimestre 2022, à 6% contre 1% durant le 2e trimestre, mais une baisse est attendue pour le 4e trimestre.

La production industrielle s’est améliorée dans les secteurs du textile, habillement et cuir, des industries chimiques et des industries agroalimentaires, contre une baisse remarquable pour les secteurs des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre et des industries manufacturières.

… mais des difficultés pour près de 50% des répondants

Le pourcentage d’entreprises ayant déclaré avoir rencontré des difficultés a également augmenté durant le 3e trimestre de 2022, atteignant 49,6%, contre 47,1% durant le 2e trimestre.

A ce propos, l’approvisionnement en matières premières reste le premier obstacle, suivi par les difficultés de commercialisation et la baisse de la demande.

Scepticisme pour la demande extérieure

Les chefs d’entreprise interrogés ont par ailleurs été moins optimistes sur le niveau de la demande extérieure au cours du 3e trimestre, avec une légère baisse du solde des opinions sur ce volet à 9% contre 13% durant le 2e trimestre. Il est attendu que cette baisse se poursuive plus fortement au cours du 4e trimestre 2022.

Les patrons participant à l’enquête ont déclaré qu’il y a une légère hausse du niveau de la demande de matériaux industriels au cours du 3e trimestre 2022, avec une stabilité attendue au cours du 4e trimestre.