Nawaat Magazine offre à ses lecteurs un dossier complet et inédit sur le livre et le secteur de l’édition en Tunisie, avec des révélations sur les malversations et les histoires de corruption secouant le microcosme littéraire. Par ailleurs, ce numéro rend hommage aux libraires, et à ces quelques îlots de résistance qui font survivre le livre tunisien.

Ce numéro de Nawaat Magazine dédié au livre ne saurait être complet sans se pencher sur l’émergence des romans historiques, devenus à l’échelle nationale, de véritables phénomènes de librairie.

Partez également dans ce numéro à la découverte de pages méconnues de l’histoire tunisienne, avec une enquête signée feu Malek Sghiri, sur le cimetière des Républicains espagnols à Kasserine.

Le 7éme numéro prend également le pouls de la rue tunisienne, avec une sélection des œuvres de nos meilleures photojournalistes dans la rubrique Zoom.

Les enjeux environnementaux avec la lancinante question du réchauffement climatique, sont au centre de nos pages Oxygène.

Caricature, bande dessinée, décryptages, reportages, analyses et plus encore dans le 7eme numéro de Nawaat Magazine

Loin de la course contre la montre de l’actualité chaude et de l’information instantanée, Nawaat Magazine propose un contenu riche et audacieux. Allant au-delà de l’actualité, ses reportages, enquêtes, portraits et décryptages permettent une meilleure compréhension de notre présent.

Nawaat Magazine est disponible en ligne sur Ceresbookshop.com et aux points de vente suivants :

Grand Tunis :

Librairie El Moez, Menzah 1

Librairie Clairefontaine, El Menzah 6

Espace Beaux Arts Caliga, El Menzah 6

Librairie Clairefontaine, Tunis centre ville

Librairie Al Kitab, Tunis centre ville

Le Gai Savoir, Tunis centre ville

Librairie Clairefontaine, La Marsa

Presse Avenue, Carrefour La Marsa

Kiosque Louhichi, La Marsa

Bizerte :

Librairie Ibn Khaldoun, 39 Rue Ibn Khaldoun, centre ville

Librairie Al Kirtas

Djerba :

Librairie Sabeur, Houmet Souk, Jerba

Sfax :

Kiosque à journaux Aref Maâlej, place des droits de l’homme, Sfax (à côté du café-bar la régence)

Retrouvez Nawaat sur son site internet (Nawaat.org) et sur les différentes plateformes de réseaux sociaux.

Contact :

FirasKefi (Directeur de la communication)

Firas@nawaat.org/ 21689245

Ramzi Sassi (Chargé Magazine)

magazine@nawaat.org/ 25 550 427