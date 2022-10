Suite à la qualification de l’équipe nationale de football – Communément surnommée Les Aigles de Carthage- pour la phase finale de la Coupe du monde – Qatar 2022, l’opérateur national des télécommunications “Tunisie Telecom », premier sponsor du sport en Tunisie, soutient les supporters tunisiens à travers le monde. Pour ce faire, Tunisie Télécom a élaboré un message rassembleur, « HAW JAYINE le message rassembleur de TT ! ». Par ce slogan, l’opérateur relance la flamme des supporters tunisiens.

Il faut dire que, depuis un certain nombre d’années, Tunisie Télécom s’est élevée au rang d’inconditionnel soutien des supporteurs tunisiens.

L’opérateur rappelle que ce lien a vu le jour dans la mémoire collective, en 2018 (Coupe du Monde FIFA – Russie 2018), et ce lorsque des Tunisiens de tout âge et de tous bords, d’une seule et même voix, chantaient le désormais mythique « Haw Jeyin », ce qui leur a valu le titre de «meilleurs supporteurs» par la prestigieuse FIFA TV.

Dès lors, un peuple et son opérateur ont fait connaître davantage leur pays, leur langue mais surtout leur enthousiasme, leur passion, dans les gradins et bien au-delà. Et c’est dans continuité inébranlable que ce solide duo revient aujourd’hui pour vous proposer de nouveaux tours, à l’occasion du “Qatar 2022“.

Avec le soutien de leur sponsor, TT, les Tunisiens envahissent Doha !

« Tels des généraux de la bonne humeur, armés de leurs chants et de leurs instruments, en rouge et blanc, les Tunisiens embarquent direction le pays du nouveau mondial, pour prouver à tous que le meilleur public de foot, c’est sans conteste… nous les Tunisiens», écrit Tunisie Télécom.

Une fois de plus, les supporteurs tunisiens ont pour ultime mission de rallier, d’enthousiasmer, de subjuguer mais de surtout partager ces émotions positives dont ils ont la recette … le tout avec l’indéfectible soutien de leur opérateur, en l’occurrence TT.

Et preuve s’il en est, à quelques semaines du début de la plus grande manifestation footballistique mondiale, des centaines de supporteurs tunisiens se sont rassemblés pour lancer les réjouissances et créer la surprise là où personne ne les attendait. Au programme, « craquage de fumigène » et illustration du drapeau tunisien pour montrer au monde que les Tunisiens sont prêts. Ils vont débarquer et arriver par milliers, pour envahir Doha et ses à-côtés. Autrement dit, à nous Tunisiens Doha ! Avec l’espoir également que notre équipe nationale aille plus loin dans la compétition.

Et tenez-vous bien, parce qu’ils ne feront pas les choses à moitié … #YaDohaJeyine !