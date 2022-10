Le centre d’appel spécialisé dans le domaine de la santé mentale, “Ahkili”, en coopération avec la société pharmaceutique internationale “Sanofi”, a choisi de traiter la question des douleurs psychologiques et leurs répercussions sur la santé physique, en consacrant un bus pour se rendre dans 14 gouvernorats de la République tunisienne et s’adresser à tous les citoyens afin de sensibiliser et de fournir des conseils et des orientations, a indiqué Sirine Belhaj Tayeb, psychologue clinicienne au Centre ” Ahkili “.

Belhaj Tayeb a indiqué, dans une déclaration à l’agence TAP, que l’organisation de cette initiative, lancée depuis le 06 octobre courant, coïncide avec la Journée internationale de lutte contre la douleur, célébrée chaque année, le troisième lundi de ce mois.

Les organisateurs de cette initiative ont choisi le slogan ” exprimez votre douleur et prenez soin de votre santé ” pour sensibiliser à la gravité de la douleur causée par les troubles mentaux et la nécessité de recevoir des traitements et visiter des spécialistes afin d’éviter les accumulations qui entraîneraient des troubles chroniques, a-t-elle noté.

Elle a indiqué que le bus mobile n’offre pas de consultations médicales, et son rôle se limite principalement à apporter conseil, sensibiliser et orienter lors d’un entretien d’une durée comprise entre 5 et 10 minutes, encadré par des spécialistes du centre Ahkili.

Belhaj Tayeb a indiqué que les habitants de Bizerte auront rendez-vous avec le bus mobile demain, 27 octobre, de dix heures du matin jusqu’à 17 heures. L’initiative prend fin le 28 octobre dans la capitale tunisienne au ” Passage ” .