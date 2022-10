Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise la 6ème participation tunisienne au Salon ” Arab Health “, un rendez-vous important dans le domaine de la santé au Moyen-Orient et en Asie, qui se tiendra du 30 janvier au 02 février 2023 à Dubaï, aux Emirats Arabe Unis.

Arab Health accueille des milliers de visiteurs venant de 70 pays du Moyen Orient, d’Afrique du Nord, d’Asie et d’Europe.

L’offre du Salon couvre 9 thématiques : équipements et dispositifs médicaux, produits jetables et biens de consommation, imagerie et diagnostic, bien-être et prévention, soins de santé et services généraux, infrastructure et actifs de santé, systèmes et solutions informatiques, orthopédie et physiothérapie/rééducation et laboratoires.

Le pavillon tunisien, d’une superficie de 90 m2, sera aménagé dans le hall dédié aux dispositifs et consommables médicaux.

Les entreprises tunisiennes intéressées par la participation dans ce salon sont invitées à réserver leurs stands sur le site de paiement en ligne (e-cepex) (https://www.e-cepex.tn/ ), au plus tard le 08 novembre 2022.