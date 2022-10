La société les Ciments de Bizerte a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème Trimestre 2022. La société a continué le suivi de ses investissements réalisés dans le cadre de mise à niveau pour garantir la continuité d’exploitation.

2. PRODUCTION ET CHIFFRE D’AFFAIRES :

Au cours du 3ème trimestre, la société a continué l’entretient de ses équipements et a programmé des arrêts pour le bon déroulement des interventions d’entretien. Cet état de marche a engendré une production du clinker durant ce trimestre de 123 350 tonnes soit une légère diminution de – 6 750 tonnes par rapport a la même période de l’année 2021, ce qui représente une régression de – 5.18%.

La production du ciment de la société LES CIMENTS DE BIZERTE durant ce troisième trimestre est de 152.496 tonnes, cette production a augmenté de 8.248 tonnes par rapport à la même période de l’année 2021 qui a été 144.248 tonnes soit une augmentation de +5,71%.

La production de la chaux jusqu’au 30/09/2022 a connu une diminution de -60,79% soit une diminution de – 1 935 tonnes par rapport à la production de la même période de l’année 2021. Cette baisse est due au manque de la demande de la chaux constatée sur le marché nationale et au niveau du secteur.

Il est à signaler que la production des ciments et de la chaux sont en fonction de la demande et que les quantités produites ont été réalisés sur cette base .La production du ciment et de la chaux est en corrélation directe avec les quantités vendues.

Malgré que Comparées aux statistiques des ventes de 2021, les réalisations du secteur national des liants à fin septembre 2022 confirment la persistance de la baisse du marché local de -8,96% en cumul annuel à fin septembre 2022, le chiffre d’affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte durant ce troisième trimestre a gardé une hausse importante de +30,28% comparé à la même période 2021 passant de 26.684.841 DT à 34.766.487 DT en 2022 soit une augmentation de + 8.081.646 DT.

Le chiffre d’affaires export de la Société Les Ciments de Bizerte durant le troisième trimestre a connu une régression de -89,55% comparé à la même période 2021 passant de 2 189 923 DT à 228 658 DT soit une diminution de 1 961 265 DT.

Cette régression s’explique par le prix du clinker et des liants sur le marché international qui est très en deçà des prix locaux et du cout de revient qui a augmenter des prix des entrants notamment l’énergie calorifique et électrique.

Durant ce troisième trimestre de l’année 2022, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus en hors taxe de 1 140 418 DT et ce, suite aux déchargements de cinq (05) navires d’une quantité global de 95 035 tonnes.

3. L’ENDETTEMENT :

Malgré les difficultés financière, la société continu à honorer ses engagements envers ses fournisseurs. Aussi la société a pu également payer 20.646.928 DT de ses crédits à moyen terme depuis le 30/09/2021 qui ont diminué de -19 273 863 DT pour passer de 142 432 223 DT à 123 158 360 DT au 30/09/2022 soit une diminution de -13.53%.Les crédits de gestion ont augmenté de 16 117 864 DT pour passer de 13 895 996 DT au 30/09/2021 à 30 013 860 DT au 30/09/2022 et ce pour le préfinancement des stocks. Ils seront honorés à leurs échéances quoiqu’il reste envisageable de les renouveler pour une période supplémentaire.

4. PERSPECTIVES :

Les perspectives du quatrième trimestre 2022 se présentent comme suit :

– L’augmentation de la production de clinker et de ciment pour satisfaire la demande.

– Maitriser les couts de production et de distribution.

– Améliorer sa part sur le marché local.

– Honorer ses engagements contractuels en matière d’exportation clinker.

– La réalisation de ses investissements prévus au budget.

– Maintenir un climat social serein ou règne la confiance et le sentiment d’appartenance.

– Réaliser les recrutements prévus pour promouvoir le facteur humain.

– Diversifier ses clients à l’export et chercher des nouveaux clients notamment en Lybie.

– Rentabilisation des installations du quai par l’export du clinker et ciment en vrac.

– Continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur.