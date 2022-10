Le Festival du Cinéma méditerranéen de Tétouan organise, dans le cadre de sa 28ème édition, qui aura lieu du 3 au 10 Mars 2023, “Les Ateliers de Tétouan” qui sont destinés aux cinéastes méditerranéens désireux de développer leurs scénarios (longs-métrages de fiction et documentaires).

Le Festival lance à ce propos un appel à candidatures pour que des jeunes et talentueux scénaristes et réalisateurs de la Méditerranée notamment de la Tunisie puissent participer à ce concours qui prévoit des prix et des opportunités importantes de soutien et d’encadrement.

Sont invités à présenter leurs scénarios les jeunes réalisateurs et scénaristes méditerranéens ayant réalisés au moins un court-métrage de fiction, un long-métrage de fiction ou un documentaire.

Les intéressés peuvent s’inscrire à travers le portail électronique du festival (www.festivaltetouan.org) avant la date limite fixée au 31 décembre 2022 à minuit.

Depuis sa création, le festival se donne pour vocation de favoriser la connaissance et la diffusion des productions cinématographiques des deux rives de la Méditerranée et d’encourager et promouvoir les échanges entre les cinéastes méditerranéens.

Le festival international du cinéma méditerranéen de Tétouan organisé au mois de mars de chaque année, est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels du 7ème Art, pour les amoureux du cinéma et pour les journalistes qui sont, à chaque édition, de plus en plus nombreux à se retrouver autour des films, des colloques, des tables rondes, des ateliers et des masters class. C’est l’occasion, également, pour le public, de rencontrer ses stars favorites, de débattre avec des réalisateurs et des critiques des thèmes d’actualité transposés sur le grand écran par des cinéastes soucieux d’être les messagers de leurs concitoyens.