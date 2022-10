Les Tunisiens en chiffres : Pour que plus jamais on mélange les millions et les milliards, plus jamais on exagère le nombre de manifestants à Tunis où de visiteurs à Kairouan, plus jamais on dira que 18 000 tonnes de sucre entrent par un camion de 22 tonnes par la frontière algérienne… et j’en passe !

Nous sommes près de 12 millions d’habitants en Tunisie, dont 30% vivant dans le milieu rural et 70% dans l’urbain, à égalité entre femmes et hommes 50-50, et on augmente tous les ans de 100 000 habitants en moyenne actuellement.

Il naît en Tunisie près de 200 000 enfants et décède près de 80 000 habitants par an.

On célèbre près de 90 000 mariages et on dénombre près de 16 000 divorces. On

vit en moyenne jusqu’à 76 ans, 78 ans pour les femmes et 74 ans pour les hommes en moyenne.

Près de 4 Tunisiens sur 10 ont moins de 25 ans et 1 Tunisien sur 7 a plus de 60 ans.

Un quart des Tunisiens habitent dans le Grand Tunis qui regroupe l’Ariana, La Manouba, Ben Arous et Tunis, et un autre quart dans la région du centre-est (Sousse, Monastir Mahdia et Sfax). Le nord-est, avec Bizerte, Nabeul et Zaghouan compte pratiquement le même nombre d’habitants que le centre-ouest (Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid) ainsi que l’ensemble des six gouvernorats du sud (Gafsa, Gabès, Tozeur, Médenine, Kébili Tataouine), soit près de 1,5 million d’habitants pour chacune de ces 3 grandes régions.

Le nord-ouest (Jendouba, Le Kef, Béja et Siliana) compte près de 1,2 million d’habitants.

La Tunisie compte près de 2,4 millions d’élèves des cycles école de base et secondaire dont 7% évoluant dans des établissements privés.

On compte près de 230 000 étudiants dont 65% filles, a qui il faut rajouter près de 40 000 étudiants étrangers. Seulement 55 000 sont admis au bac en moyenne par an dont 6 000 dans la section mathématiques et 9 000 dans la section lettres.

La Tunisie compte près de 400 bibliothèques publiques d’une capacité totale de l’ordre de 37 000 places et disposant d’un fond bibliothécaire de l’ordre de 8 millions de livres dont 1,8 million prêtés en moyenne par an.

Près de 200 films sont projetés en public dans les 34 salles de cinéma que compte le pays Tunisie par an dont près de 60% d’origine américaine. Ces salles se trouvent aux 2/3 dans le Grand Tunis.

Sept gouvernorats sur 24 disposent d’au moins une salle de cinéma en exploitation.

On compte près de 170 000 licenciés dans les 1 700 clubs sportifs que compte le pays dont 50 000 en football et 45 000 dans un sport de combat.

On compte aussi 170 000 Tunisiens inscrits dans les 270 salles de sport privées du pays.

La Tunisie compte près de 320 terrains gazonnés, 1700 terrains de sport privés…

La Tunisie compte près de 2 200 centres de soins de base, 110 hôpitaux de circonscription, 35 hôpitaux régionaux, 10 instituts de santé spécialisés, 23 hôpitaux généraux,… le tout regroupant près de 22 000 lits.

On dénombre près de 7 000 médecins évoluant dans le secteur public.

On compte près de 8600 cabinets médicaux de libre pratique, près de 2 200 officines pharmaceutiques, près de 110 cliniques privées, 4800 cabinets dentaires…

On dénombre en tout 15 600 médecins en Tunisie pour 12 millions d’habitants, 770 habitants pour un médecin, mais dans le Grand Tunis on compte moins de 300 habitants pour un médecin.

En une année judiciaire, il est traité en Tunisie près de 2,5 millions d’affaires.

La population active en Tunisie est de près de 4,2 millions de personnes, on compte près de 3,5 millions d’actifs occupés, soit un taux de chômage de l’ordre de 16,5% dont 2/3 est constitué de femmes.

Les diplômés de l’enseignement supérieur ont un taux de chômage de l’ordre de 30%, ceux arrivés au niveau de l’enseignement secondaire leur taux de chômage est de l’ordre de 15%, ceux qui ont fait uniquement des études primaires leur taux est de 10% et ceux qui n’ont pas été à l’école connaissent un taux de chômage de l’ordre de 5%.

En Tunisie près de 75 000 véhicules sont immatriculés par an dont 45 000 voitures de tourisme. On compte en moyenne 1 200 tués sur les routes tunisiennes par an, soit 3 à 4 morts accidentés de la route en moyenne par jour.

Les 1 800 km de voie ferrée transporte près de 25 millions de passagers par an qui font en moyenne 23 km. On compte 450 000 voyageurs sur les lignes aériennes intérieures tunisiennes en moyenne par an.

On compte près de 400 000 Tunisiens qui prennent le bateau passagers et qui débarquent dans les ports tunisiens en moyenne par an.

50% des ménages tunisiens disposent d’une ligne Internet dans leur foyer et 75% des Tunisiens accèdent à Internet par jour, avec 75% de taux de possession d’un smartphone. On compte plus de 8 millions de comptes tunisiens Facebook.

Le Tunisien consomme près de 35 kg de sucre sous toutes ses formes par an en moyenne, 250 kg des dérivés du blé par an par habitant sous toutes ses formes, et 2.5 kg de café sous toutes ses formes par an par habitant… Un Tunisien produit pour 10 000 dinars par an en valeur ajoutée soit près de 3200 dollars par an par habitant soit pratiquement le même PIB par an par habitant que pour l’Algérie par exemple…

Alors de grâce ayez ces ordres de grandeurs en tête pour vous, vos proches, lors de vos discussions, lors de vos débats, car il ne peut y avoir 1,8 million de Tunisiens à une manif en plein été, il ne peut y avoir 18 000 tonnes de sucres venues d’Algérie d’un seul coup en un camion de 22 tonnes, il ne peut y avoir 1,5 million de visiteurs lors d’un soir ou même une semaine pendant le mouled à Kairouan, il ne faut plus confondre les millions et les milliards svp non plus, merci.

Walakom sadid annadhar.