“Sur la route” est une trilogie documentaire ethnographique des Français Jean-Michel Corillion et Isabelle Coulon qui sera présentée dans le cadre de “Visions méditerranéennes”, nouvelle section des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC).

“Visions méditerranéennes” est l’une des sections parallèles du festival qui fête cette année son 56ème anniversaire, du 29 octobre au 5 novembre. Des films issus de 72 pays -dont 23 africains et 17 arabes en plus de 32 participations internationales- sont au line-up des JCC 2022.

La trilogie écrite et réalisée par Isabelle Coulon et J.M Corillion comprend “Une route pour Phirilongwe”, “Une route pour Xiao Jiang” et “Une route pour Kargyak”.

Le duo est également le concepteur d’image alors que le montage est réalisé par Benoît Alavoine. Les trois documentaires, 52′ chacun, sont tous produits en 2018 par Kwanza Pro.

Le duo français présentera des communautés vivant dans des régions isolées du monde, sur le point de connaître une véritable révolution : l’arrivée de la route. Pour certains, ce ruban de terre ouvre la voie du progrès, du développement et du changement, alors que pour d’autres, la route condamne à faire disparaître un habitat, une culture, des traditions.

Des débats en présence des deux réalisateurs suivront les projections.

Jean-Michel Corillion est réalisateur de documentaires et membre de la Société des Explorateurs Français. Avec plus de 40 films réalisés, il s’est forgé une solide réputation dans l’univers du film ethnographique et scientifique. Multirécompensé dans les festivals du monde entier, ses films à l’esthétique marquée dévoilent des histoires singulières, empreintes d’altruisme et d’humanité.

Isabelle Coulon est auteure de documentaires et photographe formée à l’école des Gobelins à Paris. Depuis une dizaine d’années, elle collabore avec J.M Corillion comme auteure et assistante réalisatrice. Elle a plus de 15 films à son actif destinés aux grandes chaînes françaises et internationales.

Voici les synopsis des trois documentaires:

Une route pour Phirilongwe

Au Malawi, petit Etat d’Afrique australe, les montagnes de Phirilongwe sont une région très difficile d’accès. Isolés du reste du monde, des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants peinent à survivre, car la plupart d’entre eux n’ont pas accès à de l’eau potable. Chaque jour, durant des heures, l’épuisante collecte de l’eau est une quetion de vie ou de mort.

Une route pour Xiao Jiang

Au sud de la Chine, la légendaire province du Guangxi est une forteresse naturelle. Nichés au cœur de pics montagneux spectaculaires, des dizaines de villages vivent encore à l’écart du monde moderne car aucune route ne permet d’y accéder. Le gouvernement Chinois va contraindre les paysans d’abandonner leur village et leur terre.

Une route pour Kargyak

Au cœur des montagnes de l’Himalaya, le Zanskar est un royaume millénaire. Dans cette enclave isolée, la plus haute vallée peuplée du monde, 12 000 Zanskarpas vivent en autarcie absolue. Pour mettre un terme à cet isolement, le gouvernement indien a engagé un de ses chantiers les plus spectaculaires.