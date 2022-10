Dans le cadre du projet PROMETEO – Un village transfrontalier pour protéger les cultures arboricoles méditerranéennes en partageant les connaissances -, une réunion thématique se tiendra le 21 octobre 2022 à l’espace culturel du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec la participation de tous les partenaires tunisiens et italiens du projet (en présentiel et/ou en ligne).

L’objectif de cette réunion est de définir l’état de l’art en matière de pathologie végétale, de biologie moléculaire, de science des matériaux et d’économie transfrontalière.

Cette réunion sera précédée d’une visite sur terrain, le 20 octobre 2022, organisée par Le Centre technique d’agrumes (CTA) et l’Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (INRAT) à différents vergers au Cap Bon (Vergers d’agrumes à Menzel Bouzelfa, Béni Khalled et Bouargoub et des Vergers d’olivier à Takelsa).

Il est important de mentionner que le projet PROMETEO est un projet lancé dans le cadre du programme de coopération transfrontalière IEV “Italie-Tunisie“ 2014-2020, cofinancé par l’Union européenne, dont la Région Sicilienne – Présidence – Département de la planification – est l’autorité de gestion et menée par l’Université des études de Catane.

PROMETEO a pour objectif spécifique d’établir un réseau transfrontalier entre chercheurs, entreprises et autres acteurs italiens et tunisiens dans un secteur stratégique qui est les cultures arboricoles méditerranéennes typiques, agrumes, amandiers et oliviers, afin de collaborer au développement de solutions techniques innovantes et durables pour la protection de ces cultures contre les organismes pathogènes de quarantaine ou les ravageurs émergents, qui menacent leur rentabilité et leur survie.

Le projet vise à améliorer la qualité des services fournis par les laboratoires scientifiques et éducatifs des deux pays partenaires, la Tunisie et l’Italie, à actualiser les connaissances des chercheurs et des autres parties prenantes, en s’appuyant sur les conseils d’experts de renommée internationale via des réunions, des séminaires, des cours en présentiel et à distance ainsi qu’une assistance pour l’élaboration et la validation des protocoles et des bonnes pratiques et la définition des lignes directrices.