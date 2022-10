La campagne “Train rose” de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein se tiendra, dans sa deuxième édition, les vendredi et samedi prochains, à partir de la gare El Ghriba à Sfax, puis Gabès et Sidi Bouzid, a indiqué la responsable chargée des relations publiques et les médias, Malika Akkeri.

Elle a souligné mardi 18 courant qu’une équipe sanitaire composée d’un médecin et d’une sage femme assurent les consultations et le dépistage au profit des femmes dans les gares d’El Ghriba et des deux gares de Founi et Mazouna à Sidi Bouzid, puis les gares de Ghannouch et Skhira.

“Les femmes atteintes de cancer du sein seront dirigées vers l’hôpital Salah Azaiez à Tunis”, a-t-elle précisé.

L’Office national de la famille et de la population a indiqué dans un communiqué publié aujourd’hui que la campagne “train rose” dans sa 2e édition, organisée les 21 et 22 octobre courant dans le cadre de la célébration de l’octobre rose, a pour objectif de sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage et des consultations annuelles par un médecin ou une sage femme afin de faire le diagnostic de la maladie et de freiner son évolution.

A noter que la campagne “train rose” cible les femmes de la tranche d’âge entre 40 et 69 ans.