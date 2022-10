Le revenu de la Société Atelier du meuble intérieurs “SAM” a enregistré une nette amélioration à deux chiffres, durant les neufs premiers mois 2022, du chiffre d’affaires consolidé (+46%), et au niveau du chiffre d’affaires de la société SAM (+40%).

L’augmentation est principalement due aux divers marchés conclus et réalisés ; Les opérations à l’export demeurent au même niveau soit 908 KDT en 2022.

La direction ne cesse de déployer les forces de ventes et de prospections nécessaires ; Le marché du mobilier de bureau demeure demandeur et la confiance de nos clients dans nos produits se renforce avec un carnet de commandes confirmées dépassant les deux millions de dinars.

L’investissement cumulé au 30 septembre 2022 a connu une augmentation durant les neuf mois de 21%.

Au niveau de l’endettement, le montant enregistré au 3éme trimestre 2022 est de 2,5 MD.

Le solde de l’ancienne dette (CMT) a été allouée (i) principalement à l’acquisition, à l’aménagement et à l’installation technique de l’usine mitoyenne et (ii) sous forme de leasing dédié au renforcement du parc mobile ; Pour les crédits à court terme se sont des avances sur factures des marchés réalisé non encore payé.

Le Top Management, tient à rassurer ses actionnaires sur le rythme d’évolution des indicateurs d’activité pour le reste de l’année 2022.