Une conférence en ligne se tient mardi 18 octobre 2022 sur le thème ” COP27 : Quels enjeux pour l’Afrique ? “. Organisée par le World Resources Institute (WRI – ou Institut des ressources mondiales), cette conférence intervient en prévision du sommet sur le climat “COP27”, qui se tiendra du 6 au 18 novembre 2022, à Sharm El Sheikh en Egypte.

En effet, le continent africain, bien qu’il ne soit responsable que de 3% des émissions mondiales de carbone, fait face à la détérioration des conditions économiques et subit de plein fouet les conséquences de la crise climatique (inondations meurtrières, sécheresses dévastatrices pour les cultures…)

D’après le WRI, le prochain sommet du climat qui se tiendra sur une terre africaine, a le potentiel d’être un tournant dans la résolution des crises climatiques, naturelles, alimentaires et énergétiques de l’Afrique. Ceci reste tributaire de la volonté des pays développés et de beaucoup plus de financement pour se préparer à des crises plus fréquentes.

Les experts du WRI et de jeunes leaders vont intervenir sur l’enjeu pour l’Afrique à la COP27 et comment définir les attentes des pays du continent, pour aboutir à un résultat satisfaisant au terme de ce sommet.

Les conférenciers vont traiter des thèmes suivants: les forêts, la protection des approvisionnements alimentaires, la construction de villes prospères et résilientes, la résilience au changement climatique et le soutien des communautés.

Le WRI est un think tank international spécialisé dans les questions environnementales et composé d’une centaine de scientifiques, d’économistes, d’experts politiques et financiers et d’analystes.