Une délégation de 16 chefs d’entreprise nigérians se sont rendus au gouvernorat de Sfax pour participer, vendredi 14 octobre, au Forum multisectoriel tuniso-nigérian organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS), en présence de l’ambassadrice du Nigeria en Tunisie, Asari Edem Allotey et la participation d’un certain nombre d’entrepreneurs et de représentants des structures d’appui à l’investissement.

Les 16 opérateurs économiques nigérians qui prennent part à ce Forum, opèrent dans les secteurs de l’énergie, des équipements médicaux et de laboratoires, du pétrole et du gaz, du forage et du traitement des eaux, de l’agriculture, de l’élevage, des aliments pour bétail, du BTP, de l’enseignement supérieur et des TIC.

Selon les organisateurs du Forum, cette manifestation économique ambitionne de booster les relations économiques bilatérales entre la Tunisie et le Nigéria.

L’objectif est également d’améliorer le positionnement des produits tunisiens sur le marché africain et de développer des opportunités d’affaires sur ce marché.

Dans une allocution donnée à cette occasion, l’ambassadeur du Nigéria en Tunisie a souligné la nécessité de propulser les rapports économiques entre les deux pays. ” La valeur des exportations nigérianes vers la Tunisie en 2021, ne dépasse pas les 500 mille dinars, tandis que le volume des exportations de la Tunisie vers le Nigéria, s’élève à près de 7 millions de dinars “, a-t-elle noté.

Outre la séance plénière, le programme de ce Forum économique a également prévu des rencontres B2B professionnelles ainsi que des visites de terrain pour des entreprises dans la région.