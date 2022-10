Tous les secteurs ont contribué à accroître les exportations de la Tunisie, affirme le président directeur général du Centre de Promotion des Exportations (Cepex), Mourad Ben Hassine.

En effet, les exportations tunisiennes ont enregistré, à fin septembre 2022, une hausse de 25,8% par rapport à la même période de l’année écoulée, a-t-il rappelé, lors d’une conférence de presse organisée au siège du Cepex portant sur la présentation des activités du centre au titre de la prochaine période.

La valeur des exportations tunisiennes jusqu’à fin septembre 2022 a atteint plus de 42 milliards de dinars, a-t-il fait savoir. Dans les détails, il explique que les exportations agricoles et agroalimentaires ont enregistré une hausse de 3,6%, celui des mines et des phosphates 3,3%, celui du textile et de l’habillement de 3,4%.

Quid du Datacap Foprodex ?

S’agissant des programmes visant à promouvoir les exportations, le directeur du Cepex a indiqué que le nouveau service baptisé “Datacap Foprodex” visant à digitaliser les dossiers de demande d’obtention des aides de transport des produits agroalimentaires et de l’artisanat vient d’être lancé. Il permettra, selon lui, l’insertion des demandes des entreprises éligibles à ces aides octroyées par le Fonds de promotion des exportations (Foprodex) sur le site web du Cepex dans un format plus accessible.

Le centre, a-t-il dit, a dans ce contexte aménagé un espace d’information afin d’expliquer les avantages de ce service aux entreprises.Il a, par ailleurs, annoncé la mise en place d’une cellule de veille des marchés, au cours du premier semestre de 2023.

En ce qui concerne les salons, le responsable a souligné que le centre organisera, du 6 au 8 décembre, à Tunis, la deuxième édition des rencontres d’affaires “Tunisia Africa Business Meetings”, en collaboration avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Ces rencontres dont l’objectif est de renforcer les exportations tunisiennes vers l’Afrique subsaharienne, prévoient près de 1 000 contacts d’affaires à travers la participation de 200 entreprises tunisiennes et 100 acheteurs et opérateurs économiques provenant de 20 pays de l’Afrique subsaharienne.

Ben Hassine a indiqué que le volume des exportations tunisiennes vers l’Afrique a atteint actuellement 3% du total des exportations vers l’étranger.La Tunisie, a-t-il dit, aspire à porter ce chiffre à 5%.

D’autre part, a-t-il ajouté, 64 entreprises tunisiennes participeront au Salon international de l’innovation alimentaire ” Sial Paris “, du 15 au 19 octobre au Parc des expositions à Paris.