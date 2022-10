Le groupe Wings of Swing de l’US Air Forces en concert à Tunis

Le groupe ‘Wings of Swing’ des Forces de l’Air des Etats-Unis en Europe (United States Air Forces in Europe (USAFE), a donné, vendredi soir, un concert au palais du Baron d’Erlanger, Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Saïd.

La soirée dans cet espace culturel et artistique dans la Banlieue de Tunisqui est le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM) était un voyage sonore et visuel dans des airs authentiques américains.

Il s’agit du troisième concert en Tunisie de ce groupe qui fait partie de la délégation militaire américaine participant au show des Forces de l’Air US à Enfidha, près de la ville côtière de Sousse.

La deuxième édition du Salon international de l’aéronautique et de la défense, organisé du 11 au 16 octobre, à l’aéroport international d’Enfidha-Hammamet, se tient en présence de hauts responsables militaires des forces armées d’une quarantaine de pays.

Plus de 110 entreprises exposantes issues de 50 pays et des délégations militaires conduites par les chefs d’état-major de l’armée de l’air de certains pays africains et des représentants d’armées de l’air étrangères prennent part à cet évènement.

Les festivités ont démarré par une parade aérienne suivie d’un show des Forces de l’Air. Les 15 et 16 octobre, le salon est ouvert au grand public qui pourra découvrir les parades aériennes internationales et assister aux shows des Forces de l’Air.

A l’issue du spectacle de Tunis, l’agence TAP a eu une rencontre avec le Sergent d’Etat-major, Mark Wheeler, percussionniste et leader du groupe ‘Wings of Swing’. Il a présenté son groupe ” composé de musiciens qui sont tous actifs dans le service militaire “. La principale mission du groupe ” est de jouer de la musique “, souligne son leader.

” Nous sommes spécialisés dans le jazz traditionnel notamment de de New orléans “, a-t-il précisé. Cette ville de l’Etat de Louisiane accueille un melting-pot culturel et est le berceau du jazz.

Le répertoire de cet ensemble musical de six musiciens dont une artiste au chant aussi, puise dans un large éventail de musique américaine. Leur musique est un mélange de jazz et de blues avec de célèbres chansons du genre rock & roll.

Les ‘Wings of Swing’ ont interprété des partitions instrumentales et de chansons comme Palm Court Strut, Royal Garden blues, I get the blues, South Rampart street Parade, Summertime, After You’ve gone, Someday you’ll be sorry et When I die

Il a encore déclaré que les chansons que son groupe interprète sont autour des thèmes du “bonheur et de la joie de vivre ensemble “, notant le plaisir que leur procure la musique et l’ambiance agréable qu’elle créé sur scène. ” Chaque nouvelle représentation est un moment unique qui procure une joie inégalée de jouer de la musique pour la communauté”.

En Tunisie, le groupe est ” spécialement présent pour soutenir le show des Forces de l’Air mais aussi pour prendre contact avec la communauté locale et d’avoir une réelle communion avec les gens “, a fait savoir le Sergent d’Etat-major.

” Nous avons eu la chance de se produire dans un concert au profit des enfants du village SOS Akouda “, a-t-il dit, tout en mentionnant l’ambiance exceptionnelle dans cet orphelinat qui accueille des enfants sans soutien familial et l’énergie formidable que leur a transmis le contact avec le monde enfantin.

Les ‘Wings of Swing’ ont également eu l’occasion de jouer avec des musiciens tunisiens dans un concert, donné le jeudi soir, qui était pour eux “un grand plaisir et une excellente expérience dans le cadre d’un partage musical sur scène”.

Le concert de Sousse a été donné au siège de l’Institut supérieur de musique (ISM) de Sousse avec une autre performance à la Skifa el Kahla à Mahdia. Les deux concerts ont eu lieu respectivement le 13 et le 11 octobre.

“Quoiqu’un peu différente de la nôtre, la musique tunisienne est assez importante”, a tenu à préciser le percussionniste et leader du groupe.

Sur un autre plan, il s’est dit fasciné par “la générosité, la chaleur humaine et le caractère amical ” qu’il a constaté chez les Tunisiens. Il a qualifié” une expérience culturelle qui lui a permis de voir de plus près les villes tunisiennes, de fréquenter les gens et de goûter à la cuisine tunisienne qui était une réelle découverte pour les membres du groupe “.

Les artistes ont largement apprécié les plats locaux dont le couscous tunisien qui est, rappelle-t-on, inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco (candidature commune avec l’Algérie, la Mauritanie et le Maroc).

Le Sergent Wheeler a rappelé que d’autres groupes des Forces de l’Air sont venues en Tunisie auparavant, ” il y a plusieurs années “, et si l’occasion se présentera ” notre groupe sera certainement ravie de revenir pour des nouvelles représentations “.

Mark Wheeler est un percussionniste du groupe United States Air Forces in Europe Band, où il se produit avec le Concert Band, le Marching Band et le Five Star Brass. Il s’est produit avec le Pro Arte Chamber Orchestra de Boston, l’Indian Hill Symphony Orchestra, l’Atlantic Symphony Orchestra, le New Hampshire Symphony Orchestra et le San Antonio Symphony.

Avant de s’enrôler dans l’US Air Force, il a occupé le poste de professeur adjoint de percussion à l’Université du Massachusetts, Lowell.

Depuis le 1943, le groupe de l’United States Air Forces in Europe (USAFE) a pour mission d’élargir les partenariats et de favoriser la confiance et l’amitié entre les Etats-Unis et les populations à travers l’Europe et l’Afrique.

Plus de 300 performances live du groupe sont diffusées annuellement dans de nombreux médias audiovisuels. Ces représentations qui constituent une vitrine pour la culture américaine, aide aussi au rapprochement des peuples et des nations par la musique.