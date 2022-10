La récolte des olives dans le gouvernorat de Siliana est estimé à 28 mille tonnes d’olives soit 5,7 mille tonnes d’huile d’olive contre 20 mille tonnes d’olives la saison précédente soit 4 mille tonnes d’huile d’olive, a indiqué, lundi 10 courant, le commissaire au développement agricole, Khaled Baderddine.

Le gouvernorat de Siliana compte 26 huileries avec une capacité d’extraction de 2 103 tonnes/24h et un taux de stockage de 6 650 tonnes, selon le responsable, qui souligne que le prix du litre de l’huile d’olive a été fixé selon la qualité entre 13 et 15 dinars.

S’agissant des problèmes rencontrés par le secteur de l’huile d’olive et la baisse de la production au niveau de la quantité et la qualité, il évoque la sécheresse enregistrée durant la période de la maturation du fruit, le manque de mains d’œuvres qualifiées dans la taille des oliviers et la hausse des prix des équipements pour l’amélioration de la production.