Sous le parrainage d’Assurances BIAT, la 6e édition de l’événement sportif « Ultra Mirage El Djérid » s’est déroulée le 1er octobre 2022 dans la région de Tozeur.

Cette course à pied dans le désert a enregistré cette année la participation de 305 coureurs de 27 nationalités différentes et marquée par une présence féminine plus importante par rapport à 2021 (22% du total).

Depuis son lancement, Assurances BIAT sponsorise et accompagne sans discontinuer (depuis sa première édition en 2017) cet événement avec lequel elle partage les valeurs de solidarité, d’esprit de challenge et de dépassement de soi.

Consolidant cette année son engagement dans la manifestation, Assurances BIAT a engagé sa propre équipe composée de 9 coureurs hommes et femmes qui ont couru sous les couleurs de la compagnie.

Lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée à Tozeur la veille de la course, en présence notamment de Aymen Béjaoui, gouverneur de la région, et de Amir Ben Gacem, fondateur et directeur d’Ultra Mirage, Nejla Moalla Harrouch, directrice générale d’Assurances BIAT, a déclaré que l’implication de l’entreprise qu’elle dirige est une manière de contribuer à mieux faire connaître la région grâce à cette manifestation qui allie subtilement sport et tourisme », ajoutant que « la participation de coureurs venus notamment d’Argentine et du Japon est le reflet de cette belle diversité qui fait la philosophie d’Ultra Mirage ».

Le gouverneur de Tozeur dira quant à lui que cet événement marque le démarrage de la saison touristique dans la région, un secteur fondamental pour l’économie locale. « La réussite d’Ultra Mirage est annonciatrice de la réussite de toute la saison », a-t-il ajouté.

Sur le plan sportif, la course s’est déroulée sur deux parcours, l’un couvrant 50 km et le second 100 km, traversant les paysages les plus symboliques de la région, à savoir notamment Ong Jmel, Chott El Gharsa, les dunes de sable ainsi que le site de tournage du film « Star Wars ».

Amir Ben Gacem a tenu par ailleurs à souligner que le comité d’organisation qu’il préside avait pris toutes les dispositions qui s’imposent pour qu’aucun déchet ne soit laissé sur le site pendant et après le passage des participants.

Par ailleurs, l’association a contribué à la plantation de 1300 arbres sur tout le territoire tunisien dans le cadre d’une action de reboisement intitulée “1 coureur UMED = 1 arbre planté“, s’inscrivant dans son engagement d’être un évènement majeur en matière de responsabilité écologique.

La course des 50 km dans la catégorie masculine a été remportée par le Tunisien Walid Mrad (avec un chrono de 3h26) ; accompagné sur le podium par le Français Romain Louis (2e avec 4h03) et un autre Tunisien, Ammar Znaidia (3e avec 4h22).

Dans la catégorie féminine, l’Allemande Anna Hughes est arrivée en tête après une course de 4h54, suivie par la Tunisienne Shafia Hendaoui (5h10), puis par la Française Amélie Ginter (5h20).

Dans la course des 100 km/hommes, c’est l’Algérien Abdelbasset ElHamel qui est arrivé premier après avoir parcouru la distance en 8h29, suivi du Français Diego Filiu (8h40) et du Tunisien Béchir Ben Alaya (9h13 de course).

Chez les femmes, la Danoise Bouchra Lundgren Eriksen a encore une fois cette année remporté la course en réalisant un temps de 10h34. En seconde position, c’est la Française Oriane Dujardin qui a franchi la ligne d’arrivée après 11h11’, devançant la Polonaise Katarzyna Krym, troisième avec 11h58.

A propos d’Assurances BIAT :

Filiale de la BIAT (Banque Internationale Arabe de Tunisie), la première banque du pays, Assurances BIAT, créée en 2002, bénéficie des synergies avec sa maison mère et les différentes filiales financières de celle-ci. Forte du savoir-faire et de la compétence de ses équipes, Assurances BIAT entend jouer un rôle de premier plan sur le marché de l’assurance et se positionne parmi les leaders de la bancassurance en Tunisie.

Assurances BIAT accompagne, à travers ses 22 agences, ses clients particuliers, professionnels et entreprises à chaque étape de leur vie et de leur développement en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins et des prestations de qualité. La compagnie met à leur disposition une offre complète de produits et de services d’assurances vie, de prévoyance, de santé et d’assurances dommages. Assurances BIAT s’engage à maintenir un service d’excellence et à construire une relation de confiance et dans la durée avec chaque client.