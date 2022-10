Des artistes, créateurs et écrivains tunisiens au programme du Salon du livre de Riyadh

La programmation du Salon international du livre de Riyadh 2022 ne se limite pas au volet littéraire, mais couvre également d’autres branches du domaine artistique tels que la musique, le théâtre et le cinéma.

Outre les professionnels du livre, des intellectuels et des artistes sont parmi les membres de la délégation tunisienne présente au Salon international du livre de Riyadh qui se tient du 29 septembre au 8 octobre.

Dans le cadre des festivités dédiée à la Tunisie, invitée d’honneur de cette édition 2022, plusieurs manifestations artistiques et culturelles sont au menu. Ainsi, un spectacle musical sera donné, samedi 1er octobre 2022, au théâtre de l’Université de la princesse Nourah à Riyadh par le trio Saber Rebai, Latifa Arfaoui et Olfa ben Romdhane.

Pour sa part, Zied Gharsa se produira dans un autre spectacle qui sera donné au sein même du Salon du livre, dans un théâtre baptisé au nom de la Tunisie. Accompagné de sa troupe musicale, l’artiste donnera une prestation Malouf qui est sa troisième participation dans le cadre de cet évènement.

L’actrice Hend Sabri sera présente à une rencontre-débat qui s’intitule “la famille de l’éléphant bleu, de l’écrit à l’écran” autour du film égyptien “L’éléphant bleu2″ (2019), une adaptation cinématographique du roman éponyme d’Ahmed Mourad.

La rencontre verra également la participation des acteurs qui sont à l’affiche du film aux côtés de Hend Sabri, en l’occurrence Karim Abdelaziz et Nelly Karim. La rencontre modérée par Sami Jamil sera en présence de l’écrivain et du réalisateur du film l’Egyptien Marwan Hamed.

” L’éléphant bleu 2″ est une suite de “l’éléphant bleu 1″ sorti en 2014 du même réalisateur, avec un casting un peu différent. Hend Sabri est parmi d’autres artistes qui ont rejoint le casting tels que le Jordanien Eyad Nassar et l’Egyptienne Tara Emad.

” Une conférence sur le thème ” cent du cinéma tunisien ” modérée par Docteur Hedi Khelil à laquelle sera invité le critique et chercheur Abdelkarim Kabous. L’histoire du cinéma tunisien et les différents aspects de la vie politique et sociale ayant entouré l’évolution du 7ème art dans le pays seront au cœur de ce rendez-vous.

Côté programmation littéraire, une rencontre-débat animée par l’écrivaine Amel Mokhtar sera consacrée au roman et sa domination sur les autres genres littéraires. L’espace Carthage au sein du Salon du livre de accueillera cette rencontre qui verra la participation trois autres écrivains, les Tunisiens Hanene Jenane, Mohamed Ftoumi et la Libanaise Sonia Boumad.

Une rencontre est programmée, ce vendredi, avec l’écrivain Chokri Mabkhout, suivie une séance-dédicace autour de son nouveau livre, en arabe, (Littéralement ” Le musée de la littérature ; la littérature, l’histoire et l’identité “) paru récemment chez Masciliana Editions.

L’auteur lauréat du booker arabe en 2015, sera également présent samedi à l’espace Kairouan au pavillon tunisien à la foire dans le cadre d’une deuxième rencontre-débat sur le roman arabe, qui sera animée par l’écrivain Saoudien, en présence de l’écrivain et journaliste soudanais Mansour el Souwaim et la poétesse omanaise Bouchra khalfan.

Elle sera l’occasion d’aborder la question de représentation de l’espace dans le roman arabe et l’influence de sa domination sur le contenu, en lien avec l’écrivain aussi bien que le récepteur, plus précisément le lecteur.