Le Bureau du projet d’aide à la réinsertion économique et sociale des Tunisiens de retour de l’étranger “Tounesna”, financé par l’Union européenne et les Pays-Bas, a été inauguré mercredi 28 septembre 2022 à Bizerte.

Ce programme est mis en œuvre par le Bureau des Tunisiens de l’étranger et l’Agence Nationale pour l’emploi et le travail indépendant.

Le bureau du projet “Tounesna” à Bizerte est le 9 ème du genre dans la liste des bureaux créés mis à jour après les bureaux qui ont été ouverts dans les gouvernorats du Grand Tunis, Médenine, Sfax, Kairouan, Gafsa, El Kef, Monastir et Mahdia.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur général de l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE), Mohamed Mansouri, a détaillé les grands traits du projet, en tant que nouvelle approche de la gouvernance en matière d’immigration, et le rôle d’un tel organisme dans l’intégration économique des rapatriés de l’étranger.

Il a loué la bonne réactivité des différentes structures officielles, organisationnelles et associatives avec ce nouveau programme financé par l’Union européenne, notamment par les Pays-Bas, et dont la mise en œuvre est supervisée par l’OTE et un certain nombre d’instances nationales.

Pour sa part, la représentante de l’ambassade des Pays-Bas en Tunisie a souligné les avantages sociaux, économiques et culturels du programme en question, exprimant le souhait de voir exploiter à bon escient les compétences des membres de la diaspora tunisienne de retour au pays.

Au cours de cette journée, 4 contrats de projet ont été remis à autant de bénéficiaires du programme, qui garantit une réinsertion sociale et un accompagnement, en coopération avec l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI).