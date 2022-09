Le Théâtre de l’Opéra de Tunis annonce la tenue, samedi 1er octobre 2022 à 19h30 à la salle de l’Opéra, d’un nouveau spectacle intitulé “Mahabba” (Amour) et placé sous la direction artistique de Haythem Hadhiri.

Les répétitions pour ce spectacle sont en cours dans les studios de la Cité de la culture, sous la direction de cet artiste connu par son interprétation de divers genres musicaux, occidental et tunisien.

Cette première création du Chœur de l’opéra de Tunis “appelle à la tolérance, à la coexistence et à la paix à travers la musique”. Au programme de ce spectacle, des musiques spirituelles de différentes cultures ainsi que des chansons présentées pour la première fois au grand public.

Des textes de poésie pour des maîtres soufis tels que les Persans Rûmi et Hafez, l’Arabo-andalous Ibn Arabi, et l’Italien François d’Assise seront interprétés.

L’arrangement des morceaux est assuré par Ilyes Blegui et Haythem Hadhiri qui est également à la composition et à l’interprétation. Il sera accompagné par des musiciens des différents orchestres du Pôle Musique est Opéra à la Cité de la Culture. Les choristes Oussama Nebli, Zeineb Cherif, Mahmoud Turki, Ichrak Matar, Mohamed Ali Zouche et Sonia Maach, représentent le Choeur de l’Opéra de Tunis.

Les tickets sont en vente en ligne et aux guichets de la Cité de la culture avec des prix variant entre 20 DT (Balcon) et 25 DT (Orchestre).