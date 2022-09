Une mission économique itinérante sera organisée du 9 au 16 novembre 2022 au Kenya et en Tanzanie, a fait savoir le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Cette mission économique vise à explorer les opportunités d’affaires au Kenya (du 9 au 13 novembre à Nairobi) et en Tanzanie (du 14 au 16 novembre à Dar Es-Salam), et à rencontrer des acheteurs et importateurs ainsi que des distributeurs.

Les secteurs concernés par cette mission sont l’agroalimentaire, le bâtiment et travaux publics (BTP), ainsi que les matériaux de construction, la santé et les services.

Des rencontres B to B seront organisées avec les principaux opérateurs économiques kényans et tanzaniens, en plus de l’organisation de visites institutionnelles et de prospection.