La Chambre syndicale nationale des conditionneurs d’huiles alimentaires appelle, dans un communiqué publié mercredi 21 septembre 2022, les pouvoirs publics à trouver de solutions au problème de perturbation continue que connaît le marché des huiles alimentaires.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion, mardi 21 courant, la Chambre accuse le gouvernement d’être responsable de cette situation catastrophique du secteur du conditionnement.

La structure syndicale, relevant de l’UTICA, critique le manque de sérieux dans le traitement de ce dossier et l’absence de stratégie claire et urgente dans ce domaine, lequel a engendré des problèmes financiers pour toutes les unités de conditionnement industriel de l’huile végétale subventionnée et des difficultés dans le paiement des employés et la préservation des postes d’emploi.

Les professionnels recommandent la mise en place de solutions susceptibles de favoriser une reprise normale du rythme de production, de manière à permettre aux entreprises du secteur de respecter leurs engagements financiers notamment de rembourser leurs dettes auprès des banques et de la caisse nationale de la sécurité sociale, la STEG, la SONEDE et autres.