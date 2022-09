L’association “Be Tounsi” a fait savoir mardi qu’elle organise une exposition artisanale en marge du Forum “Insaniyyat” qui se tient à Tunis du 20 au 24 septembre 2022 et qui réunira intellectuels, penseurs, écrivains et universitaires du monde entier.

Cette exposition réunira quinze artisans et créateurs dans plusieurs spécialités notamment la poterie, la céramique, les senteurs, les bijoux, les accessoires de mode, les habits traditionnels, les produits bio, l’huile d’olive, l’art de la table…dans l’objectif de promouvoir l’artisanat et le savoir-faire tunisiens.

Le collectif “Poterie Sejnane” connu sous le nom de “Sejnania”, un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) créé en 2012 qui regroupe plus de cent potières de Sejnane, perpétuant un savoir-faire millénaire de cette région du nord de la Tunisie, figure parmi les exposants.

Insaniyyat est un Forum international des sciences sociales et des humanités organisé dans sa première édition du 20 au 24 septembre 2022 à Tunis, rassemblant plus de 1 300 chercheurs, universitaires et artistes de 35 pays du Maghreb, du Moyen-Orient, d’Europe, d’Afrique et d’ailleurs.

Les objectifs principaux du Forum consistent à ouvrir un espace de débat entre diverses traditions universitaires sur l’actualité de la recherche dans les différentes sciences humaines et sociales, favoriser les échanges entre universitaires, jeunes chercheurs et artistes de sphères linguistiques et de cultures différentes et défendre la place des sciences humaines et sociales dans la vie de la cité.