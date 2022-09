Le film Sous les Figues de Erige Sehiri, candidat tunisien aux Oscars 2023, est sélectionné dans la Compétition officielle de la 37e édition du Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF) qui se déroulera du 30 septembre au 7 octobre 2022, en Belgique.

Selon la programmation complète du 37e FIFF dévoilée, jeudi 15 septembre, le film de Erige Sehiri sera projeté lors de la soirée de l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie).

Sous les Figues (1h32) est sélectionné parmi douze films dans la Compétition officielle, lit-on dans la newsletter du FIFF. Les organisateurs annoncent une sélection de films qui ” illustrent la diversité culturelle francophone et font la part belle à l’émotion et la réflexion “.

Fin juillet dernier les organisateurs avaient dévoilé une partie de la programmation. Ashkal de Youssef Chebbi figure dans la Compétition 1re Œuvre qui présente “une sélection de premiers films innovants, engagés et singuliers”.

“Sous les Figues” (Under the Fig Trees, titre en anglais) est le film candidat qui représentera la Tunisie aux 95èmes Academy Awards, dans la catégorie de l’Oscar du meilleur film international. Une liste restreinte de 15 films sera annoncée le 21 décembre prochain et les nominations aux Oscars seront connues le 24 janvier 2023. La 95ème cérémonie des Oscars aura lieu à Los Angeles le 12 mars 2023.

Cette coproduction internationale (2022) entre la Tunisie, la Suisse, la France et le Qatar, a été présentée à la 54ème édition de la Quinzaine des Réalisateurs, section indépendante non compétitive du Festival de Cannes (du 17 au 28 mai 2022).

Ce film a remporté le prix du jury Ecoprod lancé à l’occasion du 75ème festival de Cannes en vue ” de valoriser un film et son équipe ayant mis en place une démarche d’écoproduction la plus ambitieuse possible “. Le prix Ecoprod récompense pour la première fois un long-métrage présenté à Cannes et produit par la manière la plus éco-responsable possible.

Co-scénarisé par Erige Sehiri et Peggy Hamann, Sous les Figues est un long-métrage de fiction. Cette coproduction de Henia Production et Maneki Films a été récompensée ” pour sa démarche d’éco-production durant le tournage du film “. La Franco-tunisienne, Erige Sehiri, est à son second long-métrage, après son documentaire ” La Voie Normale ” (2018) et un court-métrage ” Facebook de mon père ” (2012).

Au casting de Sous les figues, Fide Fdhili, Feten Fdhili, Ameni Fdhili, Samar Sifi et Leila Ouhebi. Le film se déroule au milieu des figuiers, au nord-ouest tunisien, pendant la récolte estivale. Ecoprod fait état des nombreuses initiatives mises en place sur le tournage de ce film réalisé en équipe réduite. Les actions menées concernent la régie, la décoration, l’énergie, le transport et les déchets.

Ashkal (92′, 2022) est une coproduction entre la Tunisie, la France et le Qatar. Le film a participé au Forum (atelier professionnel d’expertise axé sur le co-développement de projets de longs métrages de fiction) du FIFF 2019.

Récemment, il était parmi les 10 films arabes et africains gagnants des subventions du fonds saoudien ” Red Sea Fund “, financé par la Fondation du Festival international de la mer rouge dont la première édition avait eu lieu en décembre dernier à Djeddah.

Ce long-métrage de fiction a fait sa première mondiale à la 54ème édition de la Quinzaine des réalisateurs, section indépendante non compétitive du Festival de Cannes programmé du 17 au 28 mai 2022. Il réunit un casting composé de Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine Grayaa, Rami Harrabi, Hichem Riahi, Nabil Trabelsi et Bahri Rahali.

L’histoire du film se passe dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l’ancien régime mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de la révolution. Deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire se produit, l’enquête prend un tour déconcertant.

Sous les Figues et Ashkal sont sélectionnés dans la section ” Contemporary world Cinema ” de la 47ème édition du Festival international du film de Toronto (TIFF), au Canada qui se tient du 8 au 18 septembre 2022.

Les deux films figurent aussi dans les sections parallèles de la 66ème édition du London Film festival (BFI), au Royaume-Uni, prévu du 5 au 16 octobre. Selon le programme de cette édition 2022 du BFI, Ashkal figure dans la section (Thrill), Sous les Figues est dans la section “Journey”.

Après sa distinction à Cannes, “Sous les Figues” est le seul film tunisien, avec “Ashkal” de Youssef Chebbi, sélectionné au Tiff et au BFI qui sont parmi les grands festivals de cinéma organisés en Autonme.

Le FIFF est le rendez-vous incontournable du cinéma de l’espace francophone qui se tiendra au cœur de la Capitale wallonne. Une sélection de 123 films est au line-up de cette nouvelle édition

Le festival présente une centaine de films issus des quatre coins de la Francophonie comptant 88 états et gouvernements réunissant des territoires aussi variés que la France, le Québec, la Roumanie, la Suisse, l’Egypte, la Grèce, le Liban, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Rwanda, le Sénégal, le Cambodge, le Laos, le Vietnam, Haïti ou la Belgique.