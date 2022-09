Le projet d’élaboration d’une étude sociologique sur les institutions de protection des personnes âgées en Tunisie, qui bénéficiera d’un appui technique de la part de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (ESCWA), a été au centre d’une séance de travail tenue mardi 13 septembre 2022 entre la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, et la secrétaire exécutive de la Commission onusienne, Rola Dashti.

D’après un communiqué publié sur la page officielle du ministère, Amel Belhaj Moussa a mis l’accent sur l’importance de cette étude, qui sera réalisée selon une approche scientifique, dans l’évaluation de la situation dans les établissements de protection des personnes âgées des secteurs public et privé.

Elle a souligné que le ministère œuvre à garantir le droit des personnes âgées à une vie digne et à améliorer la qualité des services fournis dans les institutions qui les accueillent.

La réunion a aussi été axée sur le développement du partenariat dans le domaine de l’égalité des sexes et le renforcement de la participation de la femme dans tous les domaines outre la promotion de la recherche visant à améliorer les conditions de vie des personnes âgées.

Par ailleurs, la réunion a été une occasion pour présenter l’outil de simulation de l’écart entre les deux sexes proposé par l’ESCWA et visant à appuyer l’effort national visant à améliorer les indicateurs dans ce domaine.

Amel Belhaj Moussa a aussi salué l’appui de la commission onusienne à la Tunisie pour la réalisation d’une plateforme digitale qui comporterait toutes les données sur les compétences féminines tunisiennes dans tous les domaines et ce, aux niveaux national et international.

Dans ce contexte, elle a indiqué que ce projet permettra de mettre en lumière la participation de la femme dans tous les secteurs et son rôle actif et important dans l’édification d’une Tunisie Nouvelle.

De son côté, Rola Dashti a salué l’approche tunisienne visant à garantir les droits des femmes et l’égalité entre les deux sexes soulignant le souci de l’ESCWA à soutenir l’effort national dans ces domaines et à renforcer le partenariat régional.