Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a effectué une visite de terrain, jeudi 8 septembre 2022, au Centre sectoriel de la formation en bâtiment à Soliman (gouvernorat de Nabeul), accompagné de la ministre bavaroise aux Affaires européennes et Relations internationales, Mélanie Huml.

Objectif de la visite: le suivi de la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Allemagne dans le domaine de la formation professionnelle, dont notamment la réalisation du projet “Initiative tuniso-allemande pour la formation dans les métiers du bâtiment et annexes” (MéBat).

A cette occasion, Mélanie Huml a souligné que l’Allemagne apportera tout son soutien à l’expérience tunisienne à travers l’aide logistique, ajoutant que la Tunisie est une destination économique propice à l’investissement.

Elle a réaffirmé la disposition de son pays à consolider les relations de coopération entre la Tunisie et l’Allemagne dans le secteur de la formation professionnelle, notamment à travers le projet “Initiative tuniso-allemande pour la formation dans les métiers du bâtiment et annexes”, mis en œuvre par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, en collaboration avec l’organisme de formation professionnelle du patronat bavarois et la fédération nationale des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics relevant de l’UTICA.

De son côté, Nsibi a indiqué que le renforcement des ressources humaines et la préparation des compétences spécialisées à la vie professionnelle, conformément aux normes internationales, figurent parmi les priorités du gouvernement en vue de satisfaire la demande des investisseurs et le marché d’emploi interne et externe, ainsi que la réduction du taux de chômage et la réalisation du progrès.

A cette occasion, un aperçu a été donné sur les différentes spécialités du centre sectoriel de la formation en bâtiment à Soliman et son contrat d’objectifs, notamment en ce qui concerne l’approche participative avec les entreprises économiques locales pour promouvoir les opportunités d’intégration des diplômés dans le marché de l’emploi.