Hyundai Tunisie lance ses festivités de la coupe du monde et de son 10ème anniversaire

A l’occasion de son 10ème anniversaire et étant sponsor officiel de la coupe du monde de la FIFA Qatar 2022, Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie et leader des ventes de véhicules légers à fin Août 2022, lance ses festivités avec un jeu qui s’étale du 08 Septembre 2022 au 31 Octobre 2022 offrant la possibilité de gagner plein de cadeaux.

Pour pouvoir participer au jeu et être l’un des heureux gagnants, vous n’avez qu’à visiter une des 18 agences officielles HYUNDAI réparties sur l’ensemble des régions tunisiennes, scannez le QR code à l’entrée, abonnez-vous à une des pages Hyundai Tunisie sur les réseaux sociaux (Facebook – Instagram – LinkedIn) puis remplissez le formulaire.

Le tirage au sort sera effectué le 31 Octobre 2022 et 16 gagnants bénéficieront de 6 voyages pour assister aux 3 premiers matchs de l’équipe nationale pendant la coupe du monde FIFA, Qatar 2022™,5 abonnements Bein sport et 5 TV.

« Nous sommes heureux d’accorder l’opportunité à 6 tunisiens d’assister aux matchs de la coupe du monde et de supporter l’équipe nationale. Nous nous engageons en tant que partenaire officiel de la Coupe du Monde FIFA, à offrir à nos fans et à nos clients des expériences inédites et mémorables. » a déclaré M.Mehdi Mahjoub directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

10 ans de succès n’a pas fait oublier à Hyundai ses premiers clients qui ont acheté des voitures directement de chez Alpha Hyundai Motor en l’année 2012 et leur a concocté la chance de bénéficier automatiquement de la carte privilège. Une fois la voiture vendue, le privilège s’arrête automatiquement sauf s’il achète une autre Hyundai de chez Alpha Hyundai Motor.

Il est à rappeler que Alpha Hyundai Motor a réalisé la meilleure progression avec 5% de part du marché en 2021 par rapport à 2020 en offrant à l’ensemble de sa clientèle une large gamme de véhicules correspondants à tous les budgets avec une garantie constructeur de 5ans.

Plus de détails concernant la participation au jeu seront disponibles sur nos pages officielles des réseaux sociaux. Restez branchés !