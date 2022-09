L’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA) annonce l’ouverture des candidatures au poste de président de ladite instance jusqu’au 15 septembre 2022.

Dans un communiqué publié mardi 6 septembre, le ministère de l’Economie et de la Planification a annoncé que le candidat devrait contribuer à la recherche d’opportunités susceptibles de promouvoir l’investissement national, s’intéresser au climat des affaires et aux défis économiques auxquels est confronté le pays, avoir la capacité de proposer des idées stratégiques, en plus de posséder de larges connaissances concernant les systèmes de gestion, étant donné que l’instance constitue un espace adéquat à la contribution active au développement socio-économique du pays.

La TIA est un organisme public créé en 2017 sous la tutelle du ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale. Elle est chargée de faciliter le parcours des investisseurs nationaux et internationaux, pour les projets dont le coût est supérieur à 15 millions de dinars et les projets d’intérêt national.

L’Instance est l’interlocuteur unique des investisseurs locaux et étrangers. Avec son réseau de partenaires, elle se positionne comme le facilitateur pour la concrétisation des projets d’investissement à travers une information fiable, des procédures simples et un accompagnement personnalisé.