Le baromètre immobilier de Mubawab met la lumière sur les zones « stars », décryptant ainsi le paysage immobilier à usage d’habitation dans une vision purement chiffrée.

En haut du podium, le néo quartier de la capitale «Les jardins de Carthage» s’impose comme la zone la plus chère pour le prix du m², avoisinant les 3640 DT/m² pour l’immobilier ancien et 3550 DT/m² pour l’immobilier neuf. Non loin de ce dernier, Gammarth a enregistré un prix de 3260 DT/m² pour l’immobilier ancien et 3500 DT/m² pour le neuf. Sans équivoque, La Manouba est la ville la plus abordable affichant un prix de 1890 DT/m² pour l’immobilier neuf et 1740 DT/m² pour l’immobilier ancien.

Hors capitale, le m² pour un appartement neuf dans la ville balnéaire de Hammamet est évalué, en moyenne, à 2570/m² et 2660/m² pour l’appartement ancien.

Le prix du m² pour acheter un appartement neuf à El Kantaoui est de 3440 DT contre 3130 DT pour l’ancien.