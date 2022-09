Les services centraux et régionaux relevant du ministère du Commerce et du Développement des exportations œuvrent de concert avec les professionnels du secteur de distribution des manuels et fournitures scolaires pour décider de remises “exceptionnelles” à l’occasion de rentrée scolaire et universitaire 2022-2023.

Dans un communiqué publié dimanche 4 septembre 2022, le ministère indique que les grandes surfaces commerciales, toutes enseignes confondues, sous la tutelle de sa Chambre nationale sont concernées par ces réductions en plus d’un nombre de syndicats et de chambres régionales qui entameront successivement l’application des réductions de prix à une variété de fournitures scolaires pour les vendre au public à des prix préférentiels avantageux.

Le ministère saisit l’occasion pour exhorter les agents économiques concernés à adhérer volontairement à cette initiative, dans le souci de prendre en considération le pouvoir d’achat du consommateur à la lumière de la récurrence des événements de consommation.

Le département souligne par ailleurs que tous produits sont disponibles avec une fourchette de prix variant selon les types, la qualité et les espaces d’exposition, pressant à ce titre les citoyens à consommer davantage le produit national disponible à des prix et une qualité abordables.

Le ministère a assuré, dans le même contexte, que l’approvisionnement du marché sera renforcé, réaffirmant l’engagement à pourvoir aux besoins nécessaires en cahier scolaire numéroté subventionné.

Il a également appelé à la nécessité de rationaliser les achats en fonction des “besoins réels” et du “pouvoir d’achat” et de les répartir tout au long de l’année scolaire, exhortant les parents à éviter “l’empressement” et l’achat depuis des “espaces suspects” de fournitures scolaires d’origine inconnue et à signaler, au besoin, les pratiques de monopole et de manipulation des prix via le numéro vert 80100191.