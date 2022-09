Les services centraux de contrôle du ministère du Commerce et du Développement des exportations ont levé 84 infractions économiques, dont 40 concernent le monopole et les prix.

En effet, 1 750 tonnes de pommes de terre et 18 000 œufs ont été saisis vu leur commercialisation à des prix exorbitants.

Ces opérations de contrôle, effectuées par le ministère du Commerce en coordination avec les directions régionales du Grand Tunis et les services de sécurité, ont ciblé les circuits de distribution de légumes, de fruits et des produits avicoles dans les gouvernorats de Tunis, de l’Ariana et de Ben Arous, fait savoir le ministère dans un communiqué publié jeudi 1er septembre 2022.

Elles s’inscrivent dans le cadre du programme national de lutte contre le monopole et la spéculation, outre la protection du pouvoir d’achat du citoyen et la diversification des interventions de contrôle afin de maîtriser les prix des produits de consommation.

Des mesures organisationnelles seront prises pour appuyer la mise en œuvre de ce programme, notamment l’encadrement des prix et des marges bénéficiaires des produits dont les prix sont excessifs, la maîtrise de l’écoulement des stocks de régulation.

A noter que le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, a accordé, le 30 août, une audience à la ministre du Commerce, Fadhila Rabhi, qui a porté sur la hausse excessive des prix de plusieurs produits et la spéculation. Selon lui, il s’agit de crises orchestrées visant à déstabiliser la situation dans le pays. Par conséquent, il a ordonné une application ferme de la loi contre les auteurs de ces pratiques.