Le taux de distribution des manuels scolaires dans le gouvernorat de Zaghouan a atteint 74%, ce qui correspond à 172 000 manuels des cycles primaire et secondaire sur un total d’environ 211 800 manuels scolaires qui constituent les besoins de la région. C’est ce qu’a indiqué, jeudi 25 août 2022, le président régional du Centre national pédagogique (CNP), Anis Joudallah.

Depuis fin juin dernier, ces manuels scolaires ont été distribués sur 105 librairies dans le gouvernorat, souligne-t-il, et la plupart des titres sont disponibles, à l’exception du livret d’économie pour le deuxième cycle du secondaire qui sera distribué dans les prochains jours.

De son côté, le directeur régional du commerce à Zaghouan assure que les prix manuels et cahiers scolaires n’ont pratiquement pas changé par rapport à ceux de l’année dernière. Et que les services de contrôle ont lancé, mi-août, des campagnes d’inspection conjointes de la vente des fournitures scolaires afin de lutter contre la spéculation et l’augmentation illégale des prix.