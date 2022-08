Le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Ben Arous invite les producteurs d’agrumes de la région à entamer l’acquisition des traitements de lutte contre la mouche méditerranéenne des fruits.

Dans un communiqué publié vendredi 19 août 2022, la CRDA de Ben Arous indique que, dans le cadre de la saison agricole 2022-2023, le Groupement interprofessionnel des fruits (GIFruits) met à la disposition des agriculteurs tous les moyens nécessaires pour la lutte contre la mouche méditerranéenne des fruits, avec une formule subventionnée.

Les agriculteurs de la région sont invités à contacter les cellules d’orientation agricole à Mornag, M’hamdia et Ben Arous afin de se procurer les coupons à présenter au point de vente fixe à Béni Khaled (Gouvernorat de Nabeul), acquérir les pièges alimentaires et les installer dans leurs exploitations dans les plus brefs délais.

La mouche des fruits, connue sous le nom de cératite, est considérée comme l’un des fléaux les plus ravageurs qui affectent la production d’agrumes sous les aspects de la qualité et de l’abondance.

A noter que le Gouvernorat de Ben Arous, avec plus de 26 000 tonnes d’agrumes, occupe la deuxième place au niveau national dans cette filière. Les superficies allouées à ces cultures dans la région sont estimées à plus de 1 700 hectares.