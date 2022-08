La poursuite des efforts du comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles à Bizerte à l’approche de la saison des pluies a été au centre de la réunion périodique du comité, tenue jeudi 18 août 2022, en présence du gouverneur de la région, Samir Abdellaoui.

Lors de cette séance, ce dernier a appelé toutes les parties concernées à une meilleure coordination en matière d’action préventive, dans le but d’assurer l’efficacité du travail de terrain, insistant sur la nécessite de maintenir les comités régionaux et locaux des 14 délégations en état de réunion permanente afin de prévenir tous les risques potentiels de la saison.

Il a souligné l’impératif d’intensifier les campagnes d’inspection dans le but de faire face à toutes les formes de vandalisme qui prennent les réseaux et systèmes d’eau pour cible, au déversement inconsidéré des déchets de construction et autres dans les cours d’eau et au niveau des points de drainage des eaux pluviales.

Lors de cette réunion, il a également été procédé à un diagnostic de la situation au niveau du système de distribution et canalisation d’eau dans toutes les délégations du gouvernorat de Bizerte et des modalités de traitement immédiat et efficace à mettre en œuvre à l’approche de la saison des pluies.