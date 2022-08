Il est important de mettre en place une cellule de suivi au sein des aéroports, à l’instar de celle installée aux ports qui sera chargée de coordonner entre les différents intervenants dans les aéroports, selon un calendrier de rendez-vous périodiques. C’est en tout cas ce que prévoit le ministre du Transport, Rabïi Majidi, lors d’une réunion de travail consacrée à l’évaluation préliminaire du programme de retour des Tunisiens à l’étranger pour la saison 2022, ainsi qu’un éclairage sur les préparatifs de leur retour aux pays d’accueil.

Majidi recommande de mettre en œuvre une stratégie de travail efficace et de prendre une série de mesures exceptionnelles, vu la spécificité de cette occasion pour optimiser le niveau de gestion de la circulation dans les ports et aéroports, ainsi que dans leur environnement extérieur.

Cette réunion de travail, qui a également abordé les préparatifs de l’accueil des délégations qui vont participer à la 8ème Conférence internationale de Tokyo pour le Développement en Afrique “TICAD 8”, prévue les 27 et 28 août 2022 à Tunis, a mis l’accent sur la nécessité de contrôler la sécurité des ports et des aéroports et éviter l’encombrement, les files d’attente dans les espaces d’enregistrement et d’inspection dans les stations maritimes et aériennes, tout en assurant des conditions favorables de sécurité et de santé en garantissant l’encadrement, la communication et le meilleur accueil des voyageurs.