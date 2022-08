Appel à projets pour l’exposition itinérante “The Event of a Thread”

Après sa fermeture estivale, le Goethe-Institut de Tunis reprend ses activités linguistiques et culturelles, et annonce l’organisation, en collaboration avec la galerie “Central Tunis” de l’exposition ” The Event of a Thread ” et ce du 15 décembre 2022 au 15 février 2023.

En effet, l’exposition ” The Event of a Thread ” ou ” Les récits du Monde imprégnés dans le textile ” est une exposition itinérante organisée par la fondation artistique allemande IFA sur le thème du textile.

Pour son passage à Tunis, le Goethe Institut lance un appel à projets pour enrichir l’exposition d’œuvres réalisées par des artistes tunisiens ou implantés en Tunisie, principalement ancrées dans le textile ou explorant des formes artistiques qui proposent des relations inattendues entre le textile et d’autres disciplines créatives. Cet appel est ouvert jusqu’au jeudi 8 septembre 2022 à minuit.

Pourquoi le textile? Le textile a été le matériau pivot qui a permis le passage de la production artisanale à la production industrielle, initiant ainsi le tournant des révolutions industrielles en Europe à la fin du XVIIIème siècle.

Le type de tissages et les techniques sous-jacentes utilisées renferment donc une foule d’informations sur le type de société et d’organisation sociale dont il provient. Les œuvres rassemblées ici sont constituées d’objets, installations et essais vidéo. Elles tiennent compte des contextes des textiles, de leurs spécificités et de leurs histoires.

Au cœur de l’exposition, nous retrouvons le travail d’une quinzaine d’artistes contemporains proposant chacun des œuvres esthétiques et chargées de culture. Leur travail rend visible les relations de ces artistes avec le matériau utilisé, qui prend une forme spatiale concrète, mais qui sert aussi de support pour transmettre des informations.

L’exposition aborde donc principalement la question de l’information stockée dans les textiles.

Cet appel cible aussi bien les artistes confirmés que les jeunes artistes ou collectifs artistiques, travaillant de manière privilégiée avec la fibre textile ou ses techniques dans une démarche contemporaine.

Sont éligibles les œuvres utilisant le textile comme outil de création, de mise en valeur ou de médiation d’une œuvre artistique, les Installations d’art contemporain, les sculptures textile dite sculpture molle, la broderie contemporaine, le tissage, le dessin au fil, la peinture à l’aiguille, les tableaux textiles, l’Art vidéo ainsi que les œuvres hybrides introduisant un dialogue entre art textile et autres types de mediums sont également fortement encouragées.

L’IFA (Institut für Auslandsbeziehungen) est une organisation intermédiaire allemande pour les échanges culturels internationaux basée à Stuttgart et à Berlin.

En tant que plus ancienne organisation intermédiaire allemande pour la politique culturelle étrangère, l’IFA s’engage pour l’échange d’art, le dialogue entre la société civile et la diffusion d’informations sur la politique culturelle étrangère dans le monde entier.