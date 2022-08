Tunisie : Zones d’interdiction de la chasse

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 1er août 2022, relatif à l’organisation de la chasse pendant la saison 2022/2023.

Art. 12 – En plus des parcs nationaux et des réserves naturelles et en vue de la reconstitution du gibier, la chasse dans les réserves suivantes est interdite :

GOUVERNORAT DE TUNIS :

Dj Borj Chakir – Forêt de fixation des dunes de sable à Gammarth – Forêt et Espace vert d’El Agba y compris la pépinière forestière – Forêt et Sebkhat Sejoumi- Sebkhat Raoued dans la partie qui appartient au gouvernorat de Tunis – Réserve naturelle de l’île Chikly – Lac de Tunis – Zone Humide TP4, la partie qui appartient au gouvernorat de Tunis (réserve des oiseaux du lac sud de Tunis) – Jardin botanique de Tunis.

GOUVERNORAT DE BEN AROUS :

Parc National de Bou-Kornine y compris la partie limitrophe entre le Parc et l’autoroute (T.F 3109 et 90842) -Forêt de Bir El Bey -Forêt Ben Arous – Forêt de Radès (y compris le Lac de l’ancienne carrière)- Sebkhet Radès – Hanaya Roumaine (la partie qui appartient au gouvernorat de Ben Arous) – Lac Ghassroune – Dj Rssas – Barrage Oued Elhama- Dj Sidi Zid (T.F 80739) – Dj Teij et Zid- Réserve Ben Zid – Zone Humide TP4, la partie qui appartient au gouvernorat de Ben Arous (réserve des oiseaux du lac sud de Tunis).

GOUVERNORAT DE L’ARIANA :

Sebkhet Ariana – Imadat Sebbalet Ben Ammar – Imadat El Mnihla – Parc Urbain Nahli (T.F31925/88242) – Forêt Dj Ayari (T.F 91074/ 32083) – Réserve de chasse de la Forêt Dj Ammar – Dunes de sable de Raoued – Tir El Margueb – Zone Humide El Hessiane.

GOUVERNORAT DE MANOUBA :

Dj Bou Akaiez – Imdat Menzel Habib – Ghédir El Golla (y compris les plantations forestières avoisinantes) – Agro-combinat Bordj El Amri.

GOUVERNORAT DE NABEUL :

Parc National des îles Zembra et Zembretta – Réserve Naturelle des grottes des chauves-souris d’El Haouaria – Les grottes Romaines d’El Haouaria et Ettelleya – Dj Labyadh et Dj Ettelleya – IIème et IIIème Série de la forêt des dunes de sable de Menzel Belgacem et les zones limitrophes sur une distance de 300 m – L’occupation temporaire de Ezzeddine Attia -la Zône militaire de Dj Douala – Centre d’Elevage des perdreaux d’El Mraïssa et la forêt avoisinante sur une distance de 300 m – Dj Hammamet y compris la réserve naturelle – Les Zones Humides :(barrage El Mlaâbi, barrage Lobna, barrage Sidi Abdel Monaem et les zones limitrophes sur une distance de 100 m, Lacs de Korba et de Tazarka de la mer à la route goudronnée, Lac El Maâmourade la mer à la route goudronnée, Sebkhet Slimene et toutes les zones limitrophes, Lacs :Elmanga?, Elfar, Errouiguat et Lac Sidi Jdidi) – Terre El Hedi Elmouldi « Sidi Chaâbane » (Beni Khiar) – Forêt Oued El Kabir de délégation Beni Khiar (T.F 520261) – Agro-combinat Oued Laabid Takelsa et Terre El Hedi Elmouldi – Société de mise en valeur et de développement agricole de Hached à Kélibia – Agro-combinat El Khiem – Agro-combinat Erroukiet – Agro-combinatEl Mraissa – Agro-combinat Hached et Terres de Déchéance – Agro-combinat El Intilaka et Terres de Déchéance – Agro-combinat Takelsa.

Il est interdit de capturer des éperviers dans les lots : Oued Serrat, Daijiya,Graguir d’El Haouaria, dans la IIème et IIIème Série de la forêt des dunes de sable de Menzel Belgacem ( Forêtdar Chichou), El Monchar et Ghazilette Limam.

GOUVERNORAT DE ZAGHOUAN :

Parc National Dj Zaghouan (T.F 115998 – 14320) – Henchir Ben Kamela (T.F 115188) – Henchir Tbaynia – Série unique Dj Jimla- Henchir Nchima – Dj Jeaâyat – Eucalyptus Aîn Sabounne – Imadat Bou Achir – Imadat Jouffe Est – Dj Khamir – Dj Mansour 1 et Dj Khameissia – Dj Sidi Zid Bou Zaghtoun-Zone Pastorale kherba – Dj Bou Saffra – Dj Harraba- Zône de reboisement forestière Soughasse – Zône de reboisement forestière Kef Agueb (T.F4287S2) -Dj El Gliâa et Dj Hmama (T.F 115797) – Dj Bou-Kornine (T.F 115783) – Dj Faidh El Gamah Zone Ain Babouche de Zriba – Reboisement Pastorale Ouediane Ennassa et Dj Safssouf – Gar?at Boucha – Barrage Errihane – Terre de l’Office d’Elevage à Saouaf-Société de mise en valeur et de développement agricole Aroussia El Baya (Ancien Jbibina 2) – Unité de Gestion des Terres de Déchéance Zaghouan 1 – Unité de Gestion des Terres de Déchéance Zaghouan 2- Société venus Ain El Fawara 1 – Société de mise en valeur et de développement agricole Dhamda 2 -Société de mise en valeur et de développement agricole Barrouta 2.

GOUVERNORAT DE BIZERTE :

Parc National d’Ichkeul (Arrêté n° 1608 du 18/12/1980) et les zones limitrophes sur une distance de 500 m -Délégation El Aalia – Archipel la Galite -Réserve naturelle de cerfs de berberie de M’Hibès – Réserve naturelle de Majen Dj Chitane (T.F 12462) – Parc National de Dj Chitana-Cap Négro – Lac Ghar El Meleh – Société de Développement Agricole Al Habib de Gousset EL Baye (Délégation de Mateur) – Agro-combinats : Ghzala Mateur – Unité de Gestion des Terres de Déchéance Bizerte.

GOUVERNORAT DE BEJA :

Réserve Naturelle de Dj Khroufa- Parc National de Dj Chitana-Cap Négro (Béja et Bizerte) -Zone Humide du Barrage Sidi El Barrak – Dj Bou Lahya – Imadat Gharaba – Dj Chamakh – Dj El Guattar- Mkhachebia – Saddefine – Dj Bouchekkaoui – Henchir Zarzoura – Henchir Zawech – Ferme Warthet Houmana Zwaghi (Hinchir Nemra et Sayela) – Ferme Khaled Dâji – Les Quatre îles du Barrage Sidi Salem -Unité de production Iyadh – Unité de production Bouira – Unité de production oued zitoune – Unité de production 1er juin – Agro-combinat de Thibar.

GOUVERNORAT DE JENDOUBA :

Forêt de Feidja de la Ière à la VIIIème Série et la partie hors aménagement y compris le Parc National d’El Feidja (R 53257) – Forêt Ouled Ali Ière série (R 53242) – Forêt Ouled Ali IIère série (R 53242) – Dj Machroum (R 162902) – Réserve Naturelle de Dj El Ghorra – Dj Bent Ahmed (R 17310) – Réserve naturelle de Dj Bent Ahmed (R 17310) – Dj Ettbini (R 53252) – Imadat Ouled Mffada –Imadat Rbiâa – Imadat Belarijia- Imadat Jrif – Réserve Naturelle de la tourbière de Dar Fatma – Réserve Naturelle de AînZana – Parc National de Oued Zeen I et II et III et IV -Tegma I et Tegma II (R53256) – Forêts de Ain Draham I (R 54587) et Forêts de Ain Draham II (R 54585) – Tabarka I (R 54261) et Tabarka II (R 54262) – Agro-combinats : Kodia, Badrouna et Chemtou.

GOUVERNORAT DU KEF :

Réserve Naturelle de Dj Saddine (T.F 170501) et les zones limitrophes sur une distance de 1000 m -Réserve naturelle de Dj Essif (T.F 170514 et 170450) – Dj Slatta – Dj El Garen (T.F 195089) – Dj Kttif (R 54781) – Imadat El Haoudh- Imadat Jeza – Parcelles 32 à 52 de Forêt de Kalaât Snène – El Hamima- Parcelles n° 04, 05, 06, 13, 14, 15 et 16 de la IIère série de Forêtde Sakiet Sidi Youssef (Soudanne) – Parcelles 31 à 36 de la IIère série de Forêt de Sakiet Sidi Youssef (El Koucha) – Henchir Glal (Kassar El Glal) (TF 170499 et 170424) – Dj Lajbel et Harraba et Sidi Ahmed (R 54346 et 54398) – Dj Hadida (TF 170504) – Dj Kchirida, Dj Kbouche et Dj El Grine (T.F 170) – Forêt Aîn Fdhyl- Imadat Zytouna – Jabes (T.F170416) – Imadat Abida- Imadat Touiref- Imadat Bou Saliâa – Forêt Ourgha Série Ière et IIéme (Zone militaire).

GOUVERNORAT DE SILIANA :

Parc National de Dj Serj (R 21218) et les zones limitrophes sur une distance de 500 m- Imadat Hamam Kessra – Imadat El GuariaNord – Imadat Mansoura Nord-Dj Kessra- Imadat Bou Abdella –Imadat Sawalem- Imadat Saddine – Dj Rtil et Oued Jannet (R 54746) – Imadat Hbabssa Sud – Réserve naturelle de Kef Erraï – Smirrat Nord – Imadat Hamima – Imadat Bhirine- Imadat Aîn Bousâdia – Imadat Ahwaz Barguo – Imadat Sidi Abdennour – Tarf Echna- Dj Rihane – Imadat Khalsa – Imadat Jawa-Imadat Ain Dissa – Forêt et Bassin versant du Barrage Siliana et les zones limitrophes sur une distance de 500 m- Imadat Sidi Hamada – Argoub Ferrah- Imadat Sidi Morched- Imadat Sidi Mansour – Forêt et Bassin versant du Barrage Lakhmès et les zones limitrophes sur une distance de 500 m- Imadat Krrib Mahatta –Imadat Ain Achour – Henchir Enaâm (T.F 170171) – Dj Lakhouet – Imadat Gaâfour Nord – Imadat Ain Zrig – Forêts et bassin versant du barrage Oued Erremil et les zones limitrophes sur une distance de 500 m – Borj El Messaoudi Ouest – Dj Mellaha- Borj El Messaoudi Est – Agro-combinat : Mohsen Limam, Erramlia et SODAL, Ain Zine et Lakhmes.

GOUVERNORAT DE KAIROUAN :

Parc National de Jbel Serj (T.F 21327/32625) – Parc National de Dj Zaghdoud (T.F 21043) – Réserve Naturelle de Ain Chrichira (T.F 242039) – Réserve Naturelle de Dj Touati (T.F 242210) –Imadat Zâafrana – Imadat Aabida – Imadat Ragueda – Ferme Ferniz (Sbikha) – Imadat Sidi Massoud – Imadat Friwate – Imadat Sardiana -Dj Bou Dabouss (T.F 20504) – Dj Wachtatia – Dj Bou Hajar 1 et 2 –Imadat Charfa -Imadat El Bhayar – Imadat Mâarouf – Dj Rihane (T.F 242241) – Dj Zaghdoud (T.F 242241) –Imadat Fateh- Imadat Ouled Khalf Allah –Imadat Chrichira – Imadat Massyouta – Imadat Sayada Nord – Dj Wesslette (T.F 242241) – Imadat Karma –Imadat Rouissette – Imadat Chawachi – Imadat Hedaya-Imadat Kabara – Imadat Touila – Oueljet Sidi Saâd (T.F 242209) –Imadat Kssour – Dj Touila (Hafouze) (T.F 242209) – Dj Touila (Hajeb) (T.F 242209) – Dj Touila (Nasrallah) (T.F 242209) – Parcour Public Ennasar (T.F 235205) – Pépinière pastorale d’El Grine (T.F 235010 / 412) – Agro-combinat El Alam (T.F 9795 / 9295) – Agro-combinat El Fejij.

GOUVERNORAT DE SIDI BOUZID :

Parc National de Bou-Hedma (TF6527 Sidi Bouzid ) – Parc National de Dj Mghilla (T.F 246110 Kasserine) – Dj Gouleb (T.F 10762 Sidi Bouzid ) y compris la réserve naturelle de Rihana – Zône Humide Chott Naouel – Dj Sidi Khalif (T.F 10747) – Dj Faîdh (Partie de T.F 10684 Sidi Bouzid Propriété Privée) – Dj El Motlak (T.F 10780 Sidi Bouzid) – Série Dj Maloussi (T.F277290 Sidi Bouzid) – Dj Foufi El Kallel (T.F 277290 Sidi Bouzid) – Dj El Ayoun (T.F 277290 Sidi Bouzid ) – Dj Errmilia (T.F 277290 Sidi Bouzid) – Dj Wergha Rahal et Dj Zefzef – Dj Garhadida (T.F 10754 Sidi Bouzid) – Forêt Domaniale Meknassi (T.F 10625 Sidi Bouzid) -Dj Etterbli Haddej (T.F 277295 Sidi Bouzid) -Agro-combinats : Touilade Sidi Bouzid Est (saufferme Madame Mirrare partie de ferme 26), Itizaz, Jelma, Jelma 1 et Jelma 2 y compris les fermes Zilar et Sachtel et les fermes de Déchéance.

GOUVERNORAT DE KASSERINE :

Imadat El Mkimen – Imadat Essrai – Imadat Etbaga – Imadat Aïn Difla – Imadat Afran – Imadat Aïn Jnen – Imadat Bou Deries – Imadat El Haza – Imadat Mziriaâ – Imadat Bou Chebka – Imadat Oum Ali – Imadat Gharat El Araâr – Imadat Eskhirat – Imadat Talabet – Imadat Abed Alâadhîm – Forêt Khechem El kelb (T.F 499) – Réserve Naturelle de Khechem El Kelb – Imadat Oum Lakssab – Imadat Soula – Imadat Grouâa Jedrra – Imadat Saloum – Imadat Hachim – Imadat Khanguet Jeziya – Imadat Guarâa Hamra – Imadat Wassâiya – El Kassar – Imadat El Aawija – Imadat Belhijelte- Imadat Doghra – Imadat Bowajar – Imadat Aïn Salsla – Imadat El Barak – Forêt El Aârrich – Imadat Aïn Jedida – Imadat Aïn Oum Jdour – Imadat Oued Hattab – Imadat Aïn Khamessia – Imadat Zalfane- Imadat Oued Rachah – Imadat El Hamad – Imadat Jawa – Parc National de Châambi – Parc National de Dj Mghila (Kasserine et Sidi Bouzid) – Réserve Naturelle Ettella- Forêt kifène El Houmer Ière et IIème Série – Agro-combinats Oued Eddarb et El Khadhra.

GOUVERNORAT DE SOUSSE :

Imadat Ain Errahma – Henchir Kebir- Imadat Frrada – Imadat Aîn Mdhakar- Imadat Borjine -Imadat El Bchachma – Madfoune – Cactus inerme de Dar Bel Waer (TF 6648) – Henchir Spirou, El Hmadha – Parcours El Hcinet y compris les berges limitrophes de la Sebkhat et la zone humide (TF 6648) – Réserve Naturelle Sabkhat Kelbia et les Parcours limitrophes et les zones humides (Zlifa et Sidi Nsir 2 et El Hmadha) – Sabkhat Sidi El Heni et la Zone Humide (DPH) y compris les berges (El Hmadha) – Zone Humide Halk El Menjel (DPH) (TF 6648) – Zone Knana (route Sidi Bou Ali, Chaeib, route Oued Essed) – Henchir Aamara Essalem, Essalassel (TF 24803) – Forêts Baloum (TF 24803) – Henchir Sghaier- Agro-combinat Ennfidha.

GOUVERNORAT DE MONASTIR :

Ras Marj – Henchir Mssetria – Henchir Zramda – Henchir Sidi Smaïl – HenchirEl Hoboss – Parcours El Alelcha – Forêt El Acherka (Ouled Mainja) – Forêt Oued Aassida- Forêt Oued Ezzakar – Forêt Amirat Hatem – Forêt El Khouret El Mellah – Parcours Touazraet les zones limitrophes sur une distance de 500 m – Forêt Mrezga (Ouled May) – Forêt Sidi Yâacoubet les zones limitrophes sur une distance de 100 m – Salines de Sehline – Sebkhat Lâalelcha- Sebkhat Monastir Nord – Iles Gouria – Parcours Gareêt Sidi Ameur – Les Terres Domaniale du Centre de Formation Agricole de Jemmel.

GOUVERNORAT DE MAHDIA :

Zone Touristique : route n° MC82 de Mahdia au Baghdadi droite – Zone Chatib Aarife- Forêt El Aacheba- Forêt Douira et Ghadhabna- Parcours El Falta-Forêt Oued Melamess-Parcours Ouled Abed Ennebi-El Midess El Kebir – El Midess El Essghir.

GOUVERNORAT DE SFAX :

Imadat Wedrane Nord – Imadat El Mghadhia- Imadat El Batrria-Réserve Naturelle D’El Gounna (TF 638) et les zones limitrophes sur une distance de 500 m – Les Iles de Kerkennah – Réserve Naturelle des Iles knaies et les zones humides limitrophes de Zabouza et Khawala sur une distance de 500 m –Garaet Dhrâa Ibn Zied El A?mra – Zone Forestière Tlil El Aajla- Zone Forestière Haj Kacem II – Zone Forestière Oum Salah à gauche de la Route du Hancha à ManzelCheker – Zone Forestière Errmed – Sebkhat Naoual (Partie Sud relevant du gouvernorat de Sfax) -Salines de Thyna et les zônes humides côtières de Thyna du Km 1 au Km 14 – Les zones humides d’El Hancha à droite et à gauche de la route nationale (GP 1) – Zone Humide Skhira de Frichette jusqu’au Skhira de 300 m de la mer – Agro-combinats : Châal, Essalema, Bouzouita, El Fateh et Bir Ali.

GOUVERNORAT DE GABES :

Réserve naturelle du Bassin versant d’Oued Gabès et les zones limitrophes sur une distance de 500 m-Imadat El Hicha – Imadat El Mida – Imadat Wedhref Sud – Imadat Matwia Nord – Imadat Zarat – Imadat Mareth Nord – Imadat Aarram – Imadat Beni Aïssa – Imadat Tamezret – Imadat Sidi Ahmed Touati – Imadat Toujane – Imadat Tounine – Imadat Chanchou – Imadat Habib Thamer – ImadatEl Bhaier – Imadat Rabiâa Wali – Imadat Oued Zitoune – Imadat Teboulbou – Imadat Mouazir.

GOUVERNORAT DE MEDENINE :

Parc National Sidi Toui et les zones limitrophes sur une distance de 500 m – Ile Djerba – la zone qui se trouve à gauche de la route qui relié Médenine; Ben Guerdane et Rouague-la zone qui se trouve à gauche de la route qui relié Medenine, Khalef Allah, Zarzis et Ben Guerdane -la zone qui se trouve entre la route de Beni Khedèche et la route de Tataouine -la zone qui se trouve entre la route de Tataouine et la route de Ben Guerdane-la zone qui se trouve à gauche de la route qui relié Médenine; Beni Khedèche; El Madhar ; BirZouiet Bir Soltane- la zone qui se trouve à droite de la route qui relié Médenine; Sidi Makhlouf et Joref – Zones Humides : Bhiret El Bibane, Oum Jassar, Djerba Guellella et Djerba Bin El Ouedian, Ras Rmel, Golf Bougrara et El Grine – Zones Militaires fermées et les zones limitrophes sur une distance de 1000m – Agro combinats Sidi Chammekh.

GOUVERNORAT DE TATAOUINE :

Réserve Naturelle d’ Oued Dkouk et Parc loisir d’ Oued Dkouk et les zones limitrophes sur une distance de 500 mètres – Parc National de Sanghar Jabbes et les zones limitrophes sur une distance de 500 mètres – Zone irriguée Awled Yahya 1 et 2 – Zone irriguée Rowabi – Zone irriguée El Medina – Zone irriguée El Garâa – El Mazar -Cha?betMourou – Oum Sadir – Mâala – Forêt Kssar Oun- Forêt Kirchaw- Forêt Montagne Tataouine – El Mahiri – El Frida – El Guedhane – Dababat Saniet Ouled Slaem Jusqu’à Khechem El Frida – Drina – Forêt Douirette – Forêt Chenini – Chahbania- Gauche de la route de Thamed, El Gharifa, jusqu’à Machhad Salah – Droite de la route de khechem Mariem jusqu’à El Borma passant par Barraket Bilkilanie et El Nokta El Tholathia- Lorzot- El Martaba – Ouni – Zone irriguée Sahel Roummaine.

GOUVERNORAT DE GAFSA:

Réserve Naturelle de Bouramli –Sebkhat Dawara- Imadat Essouitir – Imadat Om laarayess centre –Imadat Tebedit – Imadat Richet Nâam – Imadat Essgui – Imadat Essgui El Guibli – Imadat El Aayecha – Imadat Ettalah Est y compris la Réserve Naturelle de Haddaj –Imadat Sened Sud y compris la ferme pilote de Sened – Sebkhat Sidi Mansour et les zones limitrophes sur une distance de 500 m – Dj Orbata (TF277298/455 Gafsa) y compris le parc national de Dj Orbata – Réserve de faunes de Orbata et les zones limitrophes sur une distance de 500 m – Dj Sidi Aïch – Dj Sened (T.F 277296/453 Gafsa) – Dj Thelja (T.F 391) – Thelja Nord (T.F 392) – Thelja Sud (T.F 393) – Réserve Naturelle de Dj Thelja – Chaine Dj Echareb (Dj Oued El Kalb, Châab El kherfane, Khenguet El Ouâar, Taferma, Bougoutoun El Gsiâa, Safrra, Ezzitouna, Asskar, Halfaya Essghuiraet Halfaya El Kébira) – Dj Elbarda (T.F 277193) – Dj Bouramli et Dj Atig y compris La réserve Naturelle de Bouramli (T.F.36 S2 Sfax) – Dj Belkhir (T.F 54598) – Dj Aayaycha (TF 277252) – Agro-combinat Gafsa Sened.

GOUVERNORAT DE TOZEUR :

Parc National de Dghoumes et les zones limitrophes sur une distance de 500 m –Imadat Dghoumes – Imadat Chott El Jérid –Imadat Chakmo -Nord Chott El Jérid –Imadat Ouled Ghrissi – Imadat Ettâamir-Imadat Ermitha –Imadat Sondos – Imadat Echbika – Imadat Mides – Les zones humides de Chamsa et Tamaghza et Chott El Gharsa et Nord Chott El Jérid.

GOUVERNORAT DE KEBILI :

Parc National de Jbil et les zones limitrophes sur une distance de 500 m et le Grand Erg Est – Projets de protection des eaux et de sols de Saïdane – Essgui et Echareb El Ouest –Toual Errebayâa- Montagnes Tabagua Est – Zone Dhahar Jemna – Bir Younes et Bir Naouar – Bir Roumi -Gour El Kaleb – El Matrouha – El Mohdeth – Garaât Ali et Garaât Bou Flija – Zone Humide de Klibia – Zone Humide de Nouaiel- Zone Humide Galâa.

Art. 13 – La chasse au sanglier, au gibier d’eau et au gibier de passage (sauf la Bécasse des bois) reste autorisée dans les délégations et Imadats fermées au petit gibier sédentaire par l’article 12 du présent arrêté. De même la chasse reste autorisée dans les périmètres loués par adjudication pour le droit de chasse et les périmètres privés loués à cet effet et ceci dans les délégations et Imadats fermées à la chasse.

Art. 14 – Le droit de chasse dans les périmètres loués par adjudication appartient aux adjudicataires.

Art. 15 – La chasse de la palombe est interdite dans toutes les réserves citées à l’article 12 du présent arrêté.

Art. 16 – L’emploi pour la chasse de la chevrotine, des fusils à plus de trois coups, des fusils munis de silencieux, des armes à canons rayés, des carabines de 9 mm et des fusils à air comprimé est interdit.

Les fusils transportés dans un engin de transport doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés.

L’emploi des émetteurs-récepteurs et du Téléphone mobile comme moyens de rabat ou de chasse est interdit.

La chasse des oiseaux perchés sur les câbles des réseaux électriques et téléphoniques est interdite.

La chasse est interdite sur une distance de cinq cent mètres autour des établissements pétroliers, de gaz et leurs réseaux d’adduction.

En outre, des exigences de l’article 173 du code forestier, il est interdit d’utiliser le Furet pour la chasse.

La chasse à l’aide de slougui est interdite dans les gouvernorats non cités à l’article 3 du présent arrêté.

Art. 17 – Une autorisation exceptionnelle d’ouverture de la chasse dans les réserves de chasse appartenant au domaine forestier de l’Etat et citées à l’article 12 du présent arrêté peut être délivrée par le directeur général des forêts lorsqu’il s’agit de l’organisation d’une chasse officielle. Cette autorisation ne peut avoir lieu qu’une fois pendant la saison 2022/2023.