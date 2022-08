Un projet pilote de “formation d’experts accompagnateurs pour la quantification de l’empreinte carbone” a récemment été lancé par le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET), en collaboration avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Il s’agit d’un projet pilote consistant à assurer une formation théorique et un coaching pratique personnalisé des experts accompagnateurs à travers l’assistance technique d’un groupe de 15 entreprises opérant dans le secteur automobile pour la quantification de l’empreinte carbone de leurs produits.

Un appel à candidatures pour participer à cette formation a été publié dans ce sens. Les candidats intéressés sont invités à déposer leurs dossiers de candidatures avant le 30 août 2022 par voie postale ou directement au bureau d’ordre central du CITET.

Selon le CITET, comprenant quatre modules, la formation sera assurée en deux phases d’une durée d’environ 15 mois à partir de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2022.

L’industrie automobile tunisienne, qui compte environ 300 opérateurs locaux et internationaux, manque de données relatives à ses activités et acteurs et aussi à l’empreinte carbone des véhicules, d’après la Tunisian Automotive Association (TAA), association qui rassemble les acteurs de l’industrie des composants automobiles en Tunisie.

Pour cette raison, un Référentiel national de l’industrie automobile tunisienne a été lancé depuis 2020 par la TAA, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), l’Union européenne, le ministère de l’Industrie et l’Institut national de la statistique (INS), en partenariat avec le Cabinet Ernest & Young.

Son objectif est de donner une meilleure visibilité au secteur, élaborer une cartographie des entreprises opérant dans le secteur ainsi que les indicateurs clés des activités qui y sont relatives. Il vise également, à mieux estimer l’empreinte carbone qui est aujourd’hui peu connue par les petits opérateurs du secteur, selon le Cabinet Ernest & Young.