Du 5 au 13 août et dans son magnifique théâtre antique, le festival international de Dougga est annoncé pour sa 46ème session. La BNA apporte son soutien à cette manifestation qui a choisi de miser sur les artistes tunisiens et arabes et qui promet un retour en force.

Le théâtre antique de Dougga, une scène imprégnée de mémoire

La BNA, en faisant le choix de parrainer le festival de Dougga, participe à la valorisation et la sauvegarde de ce monument classé par l’UNESCO depuis 1997 comme patrimoine mondial.

Construit en l’an 168 ou 169, ce site reste l’un des mieux conservés dans le monde. Avec une capacité qui ne dépasse pas les 3 500 spectateurs, le théâtre, construit pendant l’ère romaine, était destiné à accueillir les festivités mondaines ou des spectacles acrobatiques.

Depuis 1920, le festival international de Dougga s’y est invité pendant les mois de juillet et août pour présenter des spectacles de musique et de théâtre.

La BNA encourage, par cette initiative, la proximité des régions et la promotion de la région de Téboursouk en particulier, où se trouve le théâtre de Dougga.

Créer de l’animation et de la dynamique économique pour ses habitants, cela rejoint certains des ODD que la BNA s’est engagée à concrétiser : réduire les inégalités (notamment entre les régions), fournir un travail décent et générer une croissance économique.

Cette volonté de la BNA de sauvegarder les vestiges du pays incitera également le Tunisien à visiter plus souvent les musées et les sites archéologiques, notamment pendant les festivals.

La BNA, meilleure alliée de la culture

En soutenant le festival de Dougga, la BNA renouvelle son engagement envers la culture, l’histoire et le patrimoine tunisiens, ce qui met en avant sa responsabilité sociale. Ce choix de donner une égalité de chances entre tous transparaît dans les événements et actions artistiques parrainés par la banque, comme l’espace “le théâtre by BNA”, construit en plein centre-ville de Tunis et mis à la disposition des jeunes troupes du septième art.

Le challenge que s’est fixé la BNA en choisissant le festival de Dougga est de lui donner les moyens de se hisser au rang des festivals importants du pays et de devenir un phare qui attire les festivaliers par sa diversité et son cadre unique.

Avec l’appui accordé au festival de Dougga ainsi qu’à de nombreux autres festivals et événements, la BNA a initié un cheminement pour contribuer à créer un monde meilleur où la culture réconcilie les divergences et réduit les inégalités dans un environnement sain et avec un héritage préservé.

La BNA vous donne alors rendez-vous à partir du 5 août 2022 dans le sublime théâtre antique pour profiter des soirées animées du festival international de Dougga.